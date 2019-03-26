Экономика

«Elme Messer Gaas» хочет открыть в псковском «Моглино» производство промышленных газов

В Псковском районе инвестиционный проект «Elme Messer Gaas» предусматривает строительство в ОЭЗ «Моглино» воздухоразделительного завода по производству сжиженного кислорода, азота, аргона. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Члены наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» 27 марта, на заседании под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, рассмотрели и одобрили проект возможного инвестора.

Генеральный директор компании «Elme Messer Gaas» в России, управляющий филиалом в Санкт-Петербурге, Виталий Громов пояснил, что речь идет о возведении высокотехнологичного энергоэффективного завода производительностью до 90 тысяч тонн промышленных газов в год. Цель проекта - полное импортозамещение текущих поставок газов потребителям в Российской Федерации, а также развитие экспортных поставок в Республику Беларусь и страны ЕС.

Выбор инвестора пал на Псковскую область ввиду благоприятной инвестиционной среды, прогрессивного регионального инвестиционного законодательства, а также готовой инженерно-транспортной инфраструктуры для инвестиций, подчеркнул Виталий Громов.

Напомним, на этом же заседании члены наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» рассмотрели и одобрили проект возможного инвестора «РПК».

Оба инвестора отметили грамотное сопровождение проектов со стороны и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олега Бедских и руководителя Агентства инвестиционного развития Псковской области Игоря Девятко, прямую заинтересованность руководства региона в создании новых производств и готовность губернатора Михаила Ведерникова еще на стадии согласования бизнес-планов лично подключаться к решению возникающих вопросов.

В завершение заседания состоялось подписание соглашений о намерениях реализации проектов между ОЭЗ «Моглино» и инвесторами.