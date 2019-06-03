Экономика

Более чем на 9 млрд рублей пополнили налоговики Псковской области консолидированный бюджет государства

За пять месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Российской Федерации Управление ФНС России по Псковской области мобилизовали 9,2 млрд руб. налогов и сборов, что составляет 104,2% к уровню поступлений за аналогичный период 2018 года (на 366,7 млн руб. больше).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ФНС России по Псковской области, из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 1,8 млрд руб. Доходы консолидированного бюджета Псковской области составили 7,4 млрд руб. и возросли на 11,8% (или на 0,8 млрд. руб.), из которых в доход областного бюджета поступило 5,9 млрд руб., в доходы местных бюджетов - 1,5 млрд руб.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 3 месяца 2019 года на 99,4% обеспечено за счет следующих налогов:

на 46,6% за счет поступлений налога на доходы физических лиц (3,6 млрд. руб.);

на 23,9% за счет поступлений налога на прибыль организаций (1,8 млрд. руб.);

на 15,2% за счет налогов на имущество (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов), от которых бюджет пополнился на 1,1 млрд. руб.;

на 11,7% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения), поступления от этой группы налогов за пять месяцев 2019 года составили 866,5 млн. рублей.

С января по май 2019 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 5,9 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 17,0% или 861,5 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ - 4,5 млрд руб., в Фонд социального страхования РФ - 457,4 млн руб., в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 954,2 млн руб.

Отметим, по итогам пяти месяцев 2019 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в бюджеты практически всех уровней бюджетной системы, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.