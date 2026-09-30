В Псковском отделении Сбера прошел открытый урок по инвестированию для студентов

Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец провел открытый урок по инвестированию для студентов второго курса Псковского кооперативного техникума. Мероприятие приурочено к старту всероссийской программы повышения инвестиционной грамотности «ИнвестВышка», сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

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Ключевая задача занятия — повышение уровня финансовой грамотности среди молодежи. В ходе урока эксперты Сбера помогли студентам разобраться в базовых инструментах фондового рынка, научиться оценивать инвестиционные риски и принимать взвешенные решения, опираясь на личные финансовые цели.

«Способность осознанно распоряжаться капиталом — фундамент финансовой грамотности, который необходимо закладывать со школьной скамьи. Современные юноши и девушки получают доступ к биржам и брокерским счетам значительно раньше предыдущих поколений. В этих условиях недостаточно просто объяснить им, что такое инвестиции. Необходимо научить их критически оценивать риски, принимать финансовые решения исходя из личных целей и бережно относиться к собственным средствам», — отметил управляющий Псковским отделением Сбера.

Открытый урок в Пскове стал частью масштабной всероссийской программы «ИнвестВышка», реализующейся при поддержке Минфина России, СберИнвестиций, НИУ ВШЭ и благотворительного фонда «Вклад в будущее». Проект охватывает подростков 14–18 лет: учащихся 9–11 классов школ и студентов 1–2 курсов колледжей. Ожидается, что общее число участников программы по всей стране превысит 4 млн человек.

Обучение проходит в дистанционном формате. Курс «Инвестируй по-взрослому» доступен в приложении «СберИнвестиции» и на образовательной платформе «СберСова». Программа включает практические задания, интерактивные квизы и онлайн-игру «Фондовый рынок» в формате биржевого симулятора. Доступ к финальному тестированию откроется 4–6 декабря 2026 года по итогам прохождения модулей.

Успешное прохождение итогового тестирования дает право на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность» без отборочных испытаний. Победа и призовые места в олимпиаде предоставляют льготы при поступлении в ведущие российские вузы.