Ирина Баранова: Ставки по кредитам останутся прежними, а вклады могут подорожать

Ставки по кредитам останутся прежними, а вклады могут подорожать. Такое мнение высказала Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6).

«Впервые с апреля прошлого года Центральный банк не стал снижать ключевую ставку. Она устояла на уровне 14% годовых. Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом ЦБ сейчас смотрит на устойчивую инфляцию, которая ускорилась до 5-6%», - отметила эксперт.

Она добавила, что это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей, но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики.