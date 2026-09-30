Ирина Баранова: Ставки по кредитам останутся прежними, а вклады могут подорожать

Ставки по кредитам останутся прежними, а вклады могут подорожать. Такое мнение высказала Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6).
«Впервые с апреля прошлого года Центральный банк не стал снижать ключевую ставку. Она устояла на уровне 14% годовых. Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом ЦБ сейчас смотрит на устойчивую инфляцию, которая ускорилась до 5-6%», - отметила эксперт.
Она добавила, что это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей, но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики.
«Мы считаем, что существенных изменений ставок по кредитам и ипотечным кредитам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку не ожидается. А вот доходность вкладов может даже подрасти. Депозитные ставки будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас спрос со стороны компаний связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты и остается высоким. Значит, депозиты для этого нужно привлекать более активно. Я думаю, что как раз рынок депозитных ставок будет сейчас корректироваться вверх», - резюмировала Ирина Баранова.