Экономика

Доля россиян, покупающих товары только по скидкам, превысила половину

В России 50,6 процента населения покупают товары только со скидками, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon по итогам 2018 года

С 2016 года показатель увеличился почти на 10 процентов, с 2017-го - более чем на пять. В «Nielsen Россия» добавили, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса показатель достиг отметки 70 процентов и продолжает расти.

По данным этой компании, в первом квартале 2019 года доля экономящих россиян и вовсе составила 69 процентов.

Рост числа россиян, которые покупают товары только по скидкам, связан с падением реальных доходов населения (уже пятый год подряд) и конкуренцией розничных сетей за покупателя.

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные доходы населения упали на 2,3 процента. Индекс потребительского доверия за этот же период опустился с 65 до 62 пунктов и достиг исторического минимума.

В недавнем исследовании Росстата говорилось, что почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. В это же время исследовательский холдинг «Ромир» заключил, что доля россиян, которые экономят на еде, за прошедший год увеличилась с 17 до 24 процентов.