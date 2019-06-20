Экономика

Бревно распилили в Пскове в честь открытия Выставки промышленников Псковской области

Выставка промышленников Псковской области торжественно открылась сегодня, 28 июня, в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выставка располагается на парковке у Дома Спорта.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, депутат Госдумы РФ Александр Козловский, вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов, заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов, а также директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

«Хочу отметить особую значимость Ганзейских дней для установления международных связей в области экономики, туризма», - подчеркнула в приветственной речи Нинель Салагаева. Она отметила, что цель выставки - продемонстрировать потенциал Псковской области и установить партнерские связи с регионами.

Георгий Каламанов подчеркнул, что именно такие мероприятия, как выставка промышленников, когда регион может показать все направления промышленности, позволяют представить весь потенциал.

«Эта выставка доказывает, что на территории Псковской области развитая промышленность»,— заявил в своей приветственной речи депутат Госдумы РФ Александр Козловский и добавил, что хотел бы пригласить зарубежных инвесторов в регион. «Псковская область имеет выгодное расположение, рядом находятся крупные экономические рынки, заявил депутат. Губернатор и администрация области прикладывают все силы и оказывают все меры поддержки инвесторам, готовым прийти в регион», - подчеркнул депутат.

Александр Козловский также заверил присутствующих, что Союз промышленников и машиностроителей готов прийти на помощь новым проектам и оказать посильную поддержку.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко в своем выступлении подчеркнул, что именно в Псковской области собралось более 20 делегаций. «На примере Пскова мы покажем, как можно дружить и торговать, - заявил Андрей Шпиленко. - Давайте дружить, богатеть и радоваться».

В заключение официальные лица распилили бревно в честь открытия выставки промышленников Псковской области.

Почта России подготовила специальные конверты с символикой Ганзейских дней и штамп для гашения, который найдет свое место в почтовом музее Санкт Петербурга. Сегодня первые конверты подписали и поставили на них штамп Нинель Салагаева и Александр Козловский.

Отметим, что в часы работы выставки организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки.