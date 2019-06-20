Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что нам стоит дом построить
Гибкая линейка Yota
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Как помыть машину бесплатно?
Зачем сапогам полоска?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Олег Брячак против АЗС
Ганзейские дни. Программа
Про заграничную недвижимость депутатов
Ганза. Схема перекрытия дорог
Штрафы выше — город чище
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё Экономика 20.06.2019 17:200 Будет ли у молочной отрасли в Псковской области светлое будущее - мнение экспертов 28.06.2019 12:470 Псковские депутаты ознакомились с отчетом об исполнении бюджета территориального ФОМС за 2018 год 28.06.2019 12:390 Бревно распилили в Пскове в честь открытия Выставки промышленников Псковской области 28.06.2019 11:230 В Псковской области внешнеторговый оборот деятельности Псковской таможни снизился на 21,6% 28.06.2019 09:290 Сегодня в «Империале» пройдет дегустация продукции от «Прасковьи Молочковой» 27.06.2019 09:420 Мясные продукты «Деревня Соловьи» можно будет приобрести на Ганзейских днях
 
 
 
Самое популярное 26.06.2019 06:5619 Центр Пскова перекроют сегодня с 8 часов утра 27.06.2019 19:213 Псковичка отдала в дар своего новорожденного ребенка 27.06.2019 15:0414 В Пскове началась церемония открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени  26.06.2019 22:590 Псковским полицейским представили нового начальника 27.06.2019 08:379 Сегодня стартуют XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Бревно распилили в Пскове в честь открытия Выставки промышленников Псковской области

28.06.2019 12:39|ПсковКомментариев: 0

Выставка промышленников Псковской области торжественно открылась сегодня, 28 июня, в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выставка располагается на парковке у Дома Спорта.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, депутат Госдумы РФ Александр Козловский, вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов, заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов, а также директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

«Хочу отметить особую значимость Ганзейских дней для установления международных связей в области экономики, туризма», - подчеркнула в приветственной речи Нинель Салагаева. Она отметила, что цель выставки - продемонстрировать потенциал Псковской области и установить партнерские связи с регионами.

Георгий Каламанов подчеркнул, что именно такие мероприятия, как выставка промышленников, когда регион может показать все направления промышленности, позволяют представить весь потенциал.

«Эта выставка доказывает, что на территории Псковской области развитая промышленность»,— заявил в своей приветственной речи депутат Госдумы РФ Александр Козловский и добавил, что хотел бы пригласить зарубежных инвесторов в регион. «Псковская область имеет выгодное расположение, рядом находятся крупные экономические рынки, заявил депутат. Губернатор и администрация области прикладывают все силы и оказывают все меры поддержки инвесторам, готовым прийти в регион», - подчеркнул депутат.

Александр Козловский также заверил присутствующих, что Союз промышленников и машиностроителей готов прийти на помощь новым проектам и оказать посильную поддержку.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко в своем выступлении подчеркнул, что именно в Псковской области собралось более 20 делегаций. «На примере Пскова мы покажем, как можно дружить и торговать, - заявил Андрей Шпиленко. - Давайте дружить, богатеть и радоваться».

В заключение официальные лица распилили бревно в честь открытия выставки промышленников Псковской области.

Почта России подготовила специальные конверты с символикой Ганзейских дней и штамп для гашения, который найдет свое место в почтовом музее Санкт Петербурга. Сегодня первые конверты подписали и поставили на них штамп Нинель Салагаева и Александр Козловский.

Отметим, что в часы работы выставки организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове грядет очередное повышение стоимости проезда в автобусах. Ваше отношение к этому?
В опросе приняло участие 547 человек
28.06.2019, 12:520 Законопроект о патриотическом воспитании Олега Брячака не нашел поддержки у депутатов регионального парламента 28.06.2019, 12:470 Псковские депутаты ознакомились с отчетом об исполнении бюджета территориального ФОМС за 2018 год 28.06.2019, 12:390 Бревно распилили в Пскове в честь открытия Выставки промышленников Псковской области 28.06.2019, 12:280 Прокуратура Псковского района выявила за полгода более 80 нарушений правоохранительных органов
28.06.2019, 12:280 Псковское «Яблоко» определилось с кандидатами на довыборы в Псковское областное Собрание и гордуму Пскова 28.06.2019, 12:220 «Эхо города»: Первые оценки «псковской» Ганзы-2019 28.06.2019, 12:210 Псковский районный суд ограничил нерадивых родителей в правах 28.06.2019, 12:090 Сотни гостей собрал Ганзейский рынок с самого начала работы
28.06.2019, 11:530 Псковская трудовая инспекция консультирует по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста 28.06.2019, 11:330 Директора фирмы в Великих Луках получил штраф за невыплату компенсаций из-за задержку зарплат 28.06.2019, 11:322 Елена Полонская открыла Ганзейский рынок в Пскове. ФОТО 28.06.2019, 11:230 В Псковской области внешнеторговый оборот деятельности Псковской таможни снизился на 21,6%
28.06.2019, 11:201 Игровую комнату обустроили в Бобровском детском доме 28.06.2019, 11:120 Псковской транспортной прокуратурой выявлены нарушения по своевременной уплате налогов и сборов ООО «Лукиавиатранс» 28.06.2019, 11:090 На заседании делегатов Молодой Ганзы обсудили вопрос сплочения молодежи 28.06.2019, 11:050 Названы самые популярные у иностранных туристов российские регионы
28.06.2019, 10:570 Кубок по волейболу разыграли в Пскове активисты «Единой России» и молодогвардейцы 28.06.2019, 10:520 Житель Пыталовского района оштрафован на 200 тыс. рублей за вождение в нетрезвом виде 28.06.2019, 10:490 Мужчина госпитализирован после ДТП в Великих Луках 28.06.2019, 10:451 На Октябрьской площади прошел Ганзейский концерт. ФОТО
28.06.2019, 10:391 Культура оказалась вне потребности современного человека - вот в чем беда: настоятель храма святителя Николая в Любятово 28.06.2019, 10:300 «Калинка-малинка» в стиле регги: ПсковГУ украсил Ганзейские дни фестивалем русской культуры 28.06.2019, 10:210 В Дно определят автора самого позитивного селфи 28.06.2019, 10:110 Штраф 5 тысяч рублей заплатит житель Себежского района за попытку украсть велосипеды
28.06.2019, 10:003 Пригласительный на концерт сводного хора Псковской области может получить любой желающий 28.06.2019, 09:450 В Себеже сгорел «БМВ» из-за поджога 28.06.2019, 09:400 Производственное здание горело в печорской деревне Луки 28.06.2019, 09:290 Сегодня в «Империале» пройдет дегустация продукции от «Прасковьи Молочковой»
28.06.2019, 09:150 Псковский Росреестр: Как оформить право собственности на машино-место 28.06.2019, 09:001 В России сократилось развитие гипермаркетов 28.06.2019, 08:450 Сегодня начнет работу Международный фестиваль клубов исторической реконструкции 28.06.2019, 08:300 В России ужесточат контроль качества донорской крови
28.06.2019, 08:250 Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату 28.06.2019, 08:163 Средняя зарплата кассира в Пскове составляет 22 000 рублей в месяц 28.06.2019, 08:032 Более 700 сотрудников псковской полиции заступили на охрану общественного порядка на Ганзе 27.06.2019, 22:150 Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в киноконкурсе с призовым фондом в 1 млн рублей
27.06.2019, 21:553 Россияне вынуждены останавливаться в хостелах 27.06.2019, 21:250 В Псковской области фирму привлекли к ответственности за разовые ежемесячные выплаты 27.06.2019, 20:540 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Инноватика» 27.06.2019, 20:4016 Иван Цецерский едет в Псков на Ганзейские дни
27.06.2019, 20:250 Руководитель следственного управления встретился с сиротами по вопросу поступления в кадетский корпус СК 27.06.2019, 19:550 Трудовая инспекция в Псковской области оштрафовала «Невельконсервмолоко» 27.06.2019, 19:353 Примерно 350 млн планируется потратить на реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове 27.06.2019, 19:213 Псковичка отдала в дар своего новорожденного ребенка
27.06.2019, 19:063 На Октябрьской площади в Пскове началась праздничная программа 27.06.2019, 18:590 Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд 27.06.2019, 18:440 Гостем «Литературной пятницы…» в Михайловском завтра станет поэт из Татарстана 27.06.2019, 18:250 Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
27.06.2019, 17:580 Завтра в Псковской области ожидается до +20 градусов и гроза 27.06.2019, 17:460 В России появятся новые зоны с 5G 27.06.2019, 17:390 На ремонт Дома культуры в Палкинском районе уйдет около 7 миллионов рублей 27.06.2019, 17:310 Только вместе мы добьемся процветания и развития - президент Союза русских Ганзейских городов Сергей Бусурин
27.06.2019, 17:160 161 бутылка с водкой, незаконно реализуемая в стругокрасненском магазине, будет уничтожена 27.06.2019, 17:070 Дом культуры в Плюсском районе отремонтируют за миллион рублей 27.06.2019, 17:0011 Власти задумали ввести контроль за расходами россиян 27.06.2019, 16:530 Псковские силовики обеспечивают общественный порядок в период проведения Ганзы
27.06.2019, 16:500 «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на начало июня 27.06.2019, 16:411 При комитете Госдумы РФ прошло заседание по поддержке предприятий в условиях импортозамещения 27.06.2019, 16:300 С начала года в Псковской области изъято из оборота и уничтожено более 770 тонн незаконно везенных фруктов и овощей 27.06.2019, 16:255 Михаил Ведерников ответил на вопрос «Будет ли жизнь после Ганзы?»
27.06.2019, 16:200 Профком великолукского МУП «Тепловые сети» обсудил работу профсоюзного движения региона с Ульяной Михайловой 27.06.2019, 16:100 Эксперты оценили в Псковском драмтеатре 5 эскизов спектаклей режиссерской лаборатории 27.06.2019, 16:050 Международный хоровой праздник открылся в Пскове в рамках Ганзейских дней 27.06.2019, 15:580 Оформить права на квартиру в новостройке станет проще
27.06.2019, 15:520 Президент Ганзейского Союза вручил губернатору Псковской области символический подарок 27.06.2019, 15:500 Почти полторы тонны товаров собрали псковичи в рамках благотворительной акции «Купил - отдал» 27.06.2019, 15:430 Ольга Голодец: Псковская область встретила гостей Международных Ганзейских дней похорошевшей 27.06.2019, 15:400 На подготовку площадки для стадионов в Плюссе и Новоржеве потребуются дополнительные средства
27.06.2019, 15:320 Крепких связей и новых проектов пожелал Михаил Ведерников участникам Международных Ганзейских дней в Пскове 27.06.2019, 15:301 Российских школьников начнут обучать патриотизму по-новому 27.06.2019, 15:212 Ольга Голодец: Все, что мы делаем - во имя будущего ганзейских городов 27.06.2019, 15:130 Россияне назвали главную черту идеального работодателя
27.06.2019, 15:0414 В Пскове началась церемония открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени  27.06.2019, 15:020 Ольга Голодец оценила ход реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове 27.06.2019, 14:550 Должникам - юридическим лицам Пскова разъяснили последствия неуплаты задолженности 27.06.2019, 14:440 В Великолукском районе ликвидировали карантинную фитосанитарную зону площадью 6 гектаров
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.