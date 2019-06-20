Экономика

Объект культурного наследния в Печорах и 100% доли ПРПК «Залита» включили в прогнозный план приватизации

Прогнозный план приватизации объектов собственности дополнят по просьбе региональных комитета по имущества и комитета по природопользованию тремя объектами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 4 июля, на 34-й сессии регионального парламента сообщила вице-губернатор региона, председатель финансового комитета Псковской области Татьяна Баринова.

В прогнозный план приватизации включены: объект незавершенного строительства с земельным участком в Пскове (Сиреневый бульвар, 9), 100% доли в уставном капитале ООО «ПРПК Залита» и нежилое здание - объект культурного наследия в Печорах площадью 2109,5 кв.м с земельным участком(ГП «Печоры», ул. Свободы, 27).

«Объекты сегодня не используются, но находятся в казне. Приватизация - единственный вариант привлечения инвестора и привлечения дополнительных средств», - пояснила представитель комитета по госимуществу Псковской области.

Прогнозный план дополнен в рамках поправок в региональный закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», которые сегодня утвердили депутаты Псковского областного Собрания.