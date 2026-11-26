Рынок подержанных ноутбуков за три квартала 2026 года вырос почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2025, сообщил директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. По его словам, также заметно смещение спроса от бюджетных моделей в сторону планшетов.

Изображение сгенерировано нейросетью

О росте интереса к восстановленным ноутбукам сообщают и в «М.Видео». По данным компании, за девять месяцев продажи таких устройств увеличились на 282,4%. По количеству проданных устройств лидирует Apple, за ней следуют Asus, Huawei, Thunderobot и F+, отметили в ритейлере. В денежном выражении первое место также занимает Apple, далее идут Asus, Thunderobot, Huawei и MSI. Самой востребованной моделью среди восстановленных ноутбуков стал Apple MacBook Air 13 M1.

Интерес к подержанным ноутбукам растет на фоне удорожания новых компьютеров, отмечают участники рынка. Одной из причин они называют бум искусственного интеллекта: дата-центры и ИИ-сервисы закупают большие объемы комплектующих, прежде всего оперативной памяти. В результате возникает дефицит, а цены растут как на отдельные компоненты, так и на готовые компьютеры. В этом году ноутбуки подорожали примерно на 20–55%, утверждает Петр Горбей. Ассортимент сокращается с двух сторон: с рынка постепенно уходят как самые дорогие, так и сверхбюджетные модели, отметил он.

«К росту цен приводит уже привычный набор факторов: повышение производителями цен на новые модели, удорожание комплектующих, особенно памяти, нестабильная и дорогостоящая логистика, высокая ключевая ставка, а также истощение финансовых ресурсов дистрибьюторов и розничных сетей», — перечислили в «Связь.ON».

Как отметил эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский, в России растет спрос не только на подержанные ноутбуки, но и на их ремонт. По данным «Платформы ОФД», за девять месяцев 2026-го россияне обращались за такими услугами на 11% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» .

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост цен и дефицит комплектующих привели к тому, что в этом году с рынка практически исчезли ноутбуки стоимостью до 30 тысяч рублей. Устройства с более или менее приемлемым соотношением цены и качества теперь стоят 60–70 тысяч рублей, добавил он.