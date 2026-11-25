Бюджет Псковской области на 2027 и плановые 2028 и 2029 годы принят в первом чтении в рамках 4-й сессии Законодательного Собрания Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ключевыми приоритетами регионального бюджета на 2027 год и плановый период остается социальная сфера и доходы граждан. Главный акцент сделан на поддержке населения, сохранении целевых показателей по заработной плате и сбалансированности местных бюджетов.

Законопроект «Об областном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов» представила заместитель губернатора - министр финансов Псковской области Татьяна Баринова.

Согласно документу, доходы областного бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 59,8 миллиардов рублей, расходы 63,7 миллиардов рублей. Дефицит бюджета может составить 3,9 миллиардов рублей. Государственный долг составил – 21 млрд. Ко второму чтению, по словам заместителя губернатора, министра финансов Псковской области Татьяны Бариновой, эта цифра изменится. В 2028-2029 годах доходная и расходная часть бюджета предварительно равны. В суммовом выражении составляет 58,6 миллиардов рублей и 49,8 миллиардов рублей соответственно. Государственный долг зафиксирован в объеме текущих значений, специалисты рассчитывают на его постепенное снижение.

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области в 2027 году ожидается выше уровня доходов 2026 года, ориентировочно на 3,6%.

В проекте бюджета заложено увеличение с 1 января 2027 году МРОТ до 28 935 рублей, как следствие рост расходов на оплату труда и социальных выплат на общую сумму 1,728 миллиардов рублей.

«У меня вопрос. Правильно ли я понял. 2,8% у нас всего в бюджете на культуру и спорт?» - спросил Алексей Севастьянов.

«Предполагается, что здесь появятся еще федеральные средства, но об этом подробнее мы поговорим ко второму чтению. Если увеличится дотация и она будет увеличена на расходы. Пока то, что отражено в слайде», - ответила Татьяна Баринова.

«Часть лекарственного обеспечения. У нас заложено первоначально на 2027 год с учетом того, что мы уже сделали в 2026?», - добавил Алексей Севастьянов.

«Заложено с учетом тех поправок, которые уже были выделены. На медикаменты – 2 миллиарда рублей. Этих денег еще не совсем достаточно. Идут торги по лимитам следующего года. Совместно с Минздравом мы контролируем, чтобы все лекарства выдавались населению в положенные сроки. Я не хочу опережать события, ко второму чтению будут уточнения», - ответила Татьяна Баринова.

«Это дает надежду, что у нас не будет проблем», - отметил Алексей Севастьянов.

«Дети-сироты, 100 млн – это дополнительно к тем 517?», - спросил депутат от «Новых Людей» Игорь Романов.

«На слайде – 517,9 с учетом дополнительных 100, которые мы выделили в 2026 году. Аналогичная сумма заложена на 2027 год. Это все проблемные вопросы, которые по указанию губернатора назходятся на контроле. Заработная плата и первоочередные расходы должны выполняться. На особом контроле – лекарства, дети-сироты и специальные выплаты. Первоочередное – то, что у нас нет кредиторской задолженности. На сколько квартир хватит, мы прикинули по муниципальным образования, 193 квартиры будут выделены. Дополнительно к тем, что выделены в 2026 году», - пояснила Татьяна Баринова.

«Проект представленного бюджета подготовлен в непростых условиях и связан с внешним давлением. Мы понимаем, что региональное правительство работает в жёстких рамках, заданных параметрами федерального бюджета и руководством страны. Благодаря этому увеличена поддержка тех, кто защищает Родину. Эти расходы справедливы. Однако обратной стороной медали есть зависимость, которыми являются недочеты федерального бюджета. КПРФ говорила о справедливом распределении налогового бремени, что наполнять казну нужно не за счет малого бизнеса, а за счет самых богатых. За годы СВО их количество увеличилось до 155 человек. Их состояние – свыше 150 триллионов рублей. Коммунистов услышали, правительство и Госдума поддержала закон о прогрессивном налогообложении с 13 до 22%. НО и 22% это уже мало. Решение принимается слишком поздно. А ряд других решений не приняты до сих пор, в частности – ключевая ставка. Это не дает нашим псковским промышленникам нормально развиваться, вкладываться в модернизацию. В результате такой стратегии Центробанка мы видим результаты. Об этом говорил Геннадий Зюганов. Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в бюджетный кодекс, по которому муниципалитеты смогут получат не 15, а 7% НДФЛ. Фракцию КПРФ будет голосовать с решением президиума ЦК, в соответствии фракции КПРФ в Государственной Думе», - сказал депутат от КПРФ Дмитрий Михайлов.

«"Справедливая Россия" поддерживает проект бюджета. Я коллег призываю обратить внимание. Любая часть расходов — это инвестиция в нашу жизнь. Наша задача делать инвестиции эффективными. Я согласна войти в согласительную комиссию и работать с коллегами», - высказалась депутат от эсеров Наталья Тудакова.