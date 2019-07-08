Экономика

Гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко о перспективах создания в Псковской области кластера по переработке ПЭТ

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Гайд-парк», вышедшей в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Алексей Овчинников: Здравствуйте! В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк», в студии я, Алексей Овчинников, и гость нашего эфира - генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Вместе с ним мы обсудим перспективы создания в Псковской области промышленного кластера по переработке ПЭТ и взаимодействия его якорного предприятия с псковскими предпринимателями, а также выясним на какой стадии сегодня находится реализация проекта по строительству завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул в ОЭЗ «Моглино» и заодно обсудим, насколько будет востребована его продукция. Герман Львович, добрый день! Вы уже хорошо знакомы нашим радиослушателям.

Герман Петрушко:Добрый день.

Алексей Овчинников: Расскажите, на какой стадии находится проект по строительству завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул.

Герман Петрушко:На сегодняшний день завод находится в плановой стадии получения разрешительных документов, прохождения проектной документации. Все идет пока по плану.

Алексей Овчинников: Можно на данный момент говорить о том, когда что будет происходить, о каких-то конкретных сроках, пусть даже плюс-минус месяц?

Герман Петрушко: Думаю, что документы на подписание договора по аренде земли будут подписаны на этой неделе, а дальше уже начнется следующая фаза - необходимые проектные работы, которые должны быть утверждены и проведены в жизнь.

Алексей Овчинников: Все замерли в ожидании, и, думаю, всем интересно, когда же все-таки ждать проектной документации.

Герман Петрушко: Весь проект разбит на две части. Первая — производство пленок, поэтому мы о ней сейчас и говорим. Это наиболее быстрая фаза проекта. Думаю, в стройку мы войдем где-то после получения утверждения проектной документации и всех согласований с местными органами власти. Думаю, это будет август - сентябрь. Это фаза у нас продлится до 2021 года.

Алексей Овчинников: То есть проект по второй очереди будет разрабатываться и согласовываться отдельно.

Герман Петрушко:Да, конечно. Это немного другая фаза, которая требует своего подхода, получения уже других разрешительных документов. Мы рассчитываем начать ее в 2020 году, а финишировать в 2022-м.

Алексей Овчинников: Любопытно, чем сейчас занимается инвестор? Не просто же сложа руки сидит?

Герман Петрушко:Да нет, конечно. Мы работаем с поставщиками оборудования, с органами власти. Я имею ввиду в фазе уточнения, какие документы нужны для согласования, какие нормативные акты изменились и, а какие подтверждены. Мы работаем в части стандартизации, в части приведения внутренней номенклатуры. Плотно работаем с лицензиарами, с банками, с центральными органами власти. Работы хватает.

Алексей Овчинников: А пул работников вы собираете?

Герман Петрушко:Безусловно. Вносим корректировки в наше штатное расписание. В Псковскую область уже приехали часть наших специалистов — технологи, мои замы по проекту БОПЭТ-пленки, зам. генерального директора по строительству приехал. Сегодня как раз вносим коррективы, которые направлены уже на прием людей на эту фазу. Когда стройка начнется, там уже будет не до выбора. И очень рассчитываем на местные кадры.

Алексей Овчинников: А ваши приезжие специалисты застали Международные Ганзейские дни у нас в городе?

Герман Петрушко: Да, конечно, всем очень понравилось (это комплемент псковичам). Провели просто замечательно, на мой взгляд. У нашего совместного стенда с «Моглино» было много людей, много интересующихся. Что бы я отметил — это позитивный взгляд.

Алексей Овчинников: То есть люди, которые подходили к вашему стенду, не устраивали митинги...

Герман Петрушко: Нет, конечно. Скорее, люди начинают понимать, что мы не несем опасности для Псковской области. Это предприятие, направленное на развитие бизнеса, развитие псковского региона со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Алексей Овчинников: А ваш центр, который выполняет функцию «горячей линии». Там поток интересующихся не сбавился? Или он сначала был большим, а потом «рассосался»?

Герман Петрушко: Нет, людей становится меньше. Это естественно. Потому что к нам уже привыкли. Двери открыты. Люди уже идут к нам не организованными потоками, а когда захотели, тогда и зашли. Людей, конечно же, стало меньше.

Алексей Овчинников: На ганзейском форуме приграничного сотрудничества «Путь на встречу», который прошел в рамках Международных Ганзейских дней в Пскове, на заседании круглого стола, на котором активно обсуждалась модель промкластеров как перспективного направления для экономического развития регионов, я услышал ваше выступление, на котором вы фактически влились в этот тренд и заявили, что у вас есть инициатива по формированию промышленного кластера вокруг вашего предприятия, когда оно появится. Хочется услышать поподробнее, как вы себе это представляете? Кто может влиться в этот кластер, и какой он от этого получит бонус?

Герман Петрушко: Чтобы образовался кластер, нужен мощный производитель базовой продукции - якорь. В нашем случае это полиэтилентерефталат-гранула. Мы можем рассматривать ее, можем рассматривать БОПЭТ-пленки. Если мы рассматриваем гранулу (я сейчас буду говорить по дальнейшей цепочке переработки), это как раз предприятия, которые могут войти в состав кластера на особых условиях. Мы сможем заключать с ними контракты на поставку сырья на приоритетных для них условиях. То есть будет некая формула, по которой предприятия, которые захотят перерабатывать гранулу в следующий вид продукции, будут ее получать. Что это может быть? К примеру, нити и волокна. Я уже говорил, что нити для Российской Федерации - стратегическое сырье, как и волокна. Поэтому рядом с нами вполне может возникнуть предприятие, которое будет перерабатывать, допустим, нити для одежды, хирургические нити, технические нити, на основе которых потом делают транспортерные ленты. Масса другой продукции. Следующий тип предприятий - полиграфические хабы, предприятия, которые будут делать гибкую упаковку, печатную продукцию на основе нашей пленки. А затем она уже будет расходиться по контрактам, которые они между собой заключат. К примеру, это может быть кто-то из электроники, куда приходит наша пленка или гранула, которая вливается затем в определенные виды изделий и по цепочке передается следующему потребителю. То есть мы с вами уже обрисовали целый кластер предприятий, заинтересованных друг в друге, на основе какого-то сильного базового предприятия, якорного резидента.

Но уже сейчас мы готовы говорить о том, что мы не только даем готовую продукцию, но еще и потребляем сами. К примеру, мы готовы рассмотреть предприятие, которое будет нам представлять втулки для пленок. Это почти 25 км втулок в месяц. Или нам нужны будут для отгрузки поддоны - 70 тыс тонн пленки планируется, каждый рулон ставится на отдельный поддон. То есть в данном случае мы уже выступаем в качестве покупателя в этом кластере. Вовсе не обязательно, чтобы кластерное предприятие находилось по соседству с нами. Оно может находиться и в 50, и в 100 км от нас, но оно может объединяться по принципу кластерного производства. То есть мы отрабатываем свои темы, они - свои.

Алексей Овчинников: Получается, что вы сформируете некий пул бизнес-кейсов, которые можно будет выпустить в жизнь?

Герман Петрушко: Конечно. Любая тема, которая будет интересна бизнесу в части переработки и потребления, в нашем случае находит свое отражение.

Алексей Овчинников: А логистически как они должны быть в идеале расположены? Должны ли они располагаться на территории «Моглино», или расстояние здесь не очень важно, и достаточно, чтобы они просто располагались на территории Псковской области?

Герман Петрушко:Они могут быть и не в Псковской области. Существует же межрегиональный кластер, когда области подписывают договоры, и продукция одной области переходит в другую и идет дальше по своей цепочке переработки или реализации продукции. Так и здесь. С точки зрения бизнеса, который будет перерабатывать пленку или гранулы, им было бы интересно находиться рядом с нами, чтоб сократить логистическую цепочку. Это экономия. Тем более, они получат хорошие преференции по стоимости сырья — это немаловажно, поверьте. Они получат хорошие преференции, если, допустим, будут поставлять продукцию на западные рынки. Они получат хорошую логистическую составляющую, ориентируясь на Москву, Петербург, Смоленск - на тот европейский регион, который является основным потребителям продукции в очень многих областях. В этом и есть суть кластера - объединить разные предприятия единой цепочкой. Это могут быть как предприятия прямой переработки, так и предприятия, которые поставляют свою продукцию.

Алексей Овчинников: У нас в регионе, к слову, уже есть один кластер - электротехнический.

Герман Петрушко: Замечательный кластер, замечательно работает.

Алексей Овчинников: Вы как-то взаимодействуете с ним, будете использовать его наработки как опыт в создании кластера?

Герман Петрушко:Конечно, будем, но это уже следующий шаг. Первая задача — с чего-то начать, поставить наше производство, чтобы начать более плотную работу с другими. Да мы уже и сейчас взаимодействуем. Ездили к ним, знакомились, обменивались опытом. Потому что у нас в Омске тоже работает кластер нефтехимический, и, поверьте мне, он наполняется. Потому что бизнес все равно развивается. Там неважно, большое предприятие или маленькое. Важно то, что бизнес хочет работать, он вкладывает деньги в оборудование, снимает площади в аренду, принимает людей на работу. Эта цепочка работает, и она не должна останавливаться. В этом вся суть.

Алексей Овчинников: А вы можете быть полезны друг другу в перспективе? Один кластер - другому?

Герман Петрушко: Безусловно, почему бы нет. Это взаимодействие, которое может определить нашу дальнейшую работу. Кстати, электротехнический кластер показал много направлений, по которым они уже готовы были бы покупать. Это же замечательно! Это гарантированный покупатель — то, за что мы все тут бьемся, чтобы найти рынки сбыта. Ставьте производство поддонов, втулок, крепежных материалов. Мы гарантированный покупатель.

Алексей Овчинников: А когда будут окончательно сформированы готовые бизнес-кейсы, чтобы с ними могли ознакомиться заинтересованные представители бизнеса?

Герман Петрушко:Мы начинаем это делать и, думаю, где-нибудь к концу этого года эти бизнес-кейсы в укрупненном виде обозначим. Допустим, по тому, что нужно на первую фазу нашего завода, мы уже сейчас готовы говорить на эту тему. Они есть, мы их понимаем, мы их знаем.

Алексей Овчинников: А есть кто-то из псковского бизнеса, кто уже заявился, что хотел бы войти в этот кластер? Может быть, уже и переговоры какие-то проводились?

Герман Петрушко: Конечно. Мы уже разговариваем.

Алексей Овчинников: Хочу вспомнить ваш задел на перспективу — переработку отходов - все того ого, что потом делается из ПЭТ. Может это направление быть реализовано в рамках кластера?

Герман Петрушко: Безусловно. Вообще, во всем мире переработка отходов (я сейчас касаюсь ПЭТ) - это целый бизнес, целое направление, и это очень доходный и интересный бизнес. Я недавно встречался на выставке с представителями, которые перерабатывают 15 тыс тонн отходов. Представляете - цифра? Потому что ПЭТ-отходы легко собираемы. Тут важно организовать собираемость.

Алексей Овчинников: Тот самый пресловутый раздельный сбор отходов.

Герман Петрушко: Да. Они работают и со свалками, где уже происходит первичная сортировка. В этом весь эффект и фокус, что эта продукция перерабатывается. Например, футбольный клуб «Бавария» как раз одет в форму, пошитую с использованием нитей из переработанных хлопьев от бутылок. Насколько я знаю, сегодня и московский «Спартак» тоже подписал договор, что будет использовать в своей одежде нити, сделанные из переработанных ПЭТ-хлопьев.

Алексей Овчинников: В Пскове тоже есть футбольный клуб...

Герман Петрушко: Это целое направление. К примеру, «Кока-кола» уже давно ведет политику, что в каждой бутылке должно содержаться не менее 20% отработанных ПЭТ-гранул. Сегодня они этот норматив ужесточают и хотят выйти на объем около 40%. То есть это целый бизнес, который собирается, выпускается и опять идет на дальнейшую переработку. Так что мы ни в коем случае не сбрасываем этот вариант. Тем более что мы свои же технологические отходы будем дробить, перерабатывать и предлагать на рынок так же, как первичные гранулы. Где-то процентов 15 планируем использовать в своем же производстве - например, в производстве пленок.

Алексей Овчинников: То есть вы сами заинтересованы в этом направлении?

Герман Петрушко:Конечно. Мы ни в коем случае не сбрасываем это направление, просто смотрим: может, кто-то из местных бизнесменов, имеющих опыт, заинтересуется. Почему бы нет - мы можем подсказать, как это сделать лучше.

Алексей Овчинников: И у нас уже есть предприятия, которые набивают себе руку в переработке...

Герман Петрушко: Да правильно делают, это очень перспективно. И экология, в том числе.

Алексей Овчинников: Хочу зацепиться за фразу, которую вы сказали во время «круглого стола». Вы сказали, что создание такого кластера требует очень больших усилий и очень больших знаний. То есть это будет не совсем просто. Вы рассчитываете на помощь государства или справитесь своими силами?

Герман Петрушко: Когда мы перерабатываем вторичные отходы, мы должны понимать физику и механику этого материала, химизм этого процесса и так далее. Для успешной реализации работы нужна определенная подготовка - знание работы с полимером, с оборудованием. Поверьте мне, сегодняшний уровень оборудования требует очень серьезной подготовки специалистов и инвестиций, которые нужно провести в этом предприятие, чтоб поставить экструдер или дробилку. Где-то нужно будет понимать, что мы хотим, то есть мы должны отталкиваться от конечного покупателя. Если ему нужен более пластичный материал, мы должны будем довести материал до этого уровня пластичности. Это серьезный бизнес, и к нему нужно подходить серьезно.

Алексей Овчинников: Понятно. Продолжая тему кооперации, в июне псковский завод «Титан-Полимер» получил документ, подтверждающий статус члена Торгово-промышленной палаты региона. Вопрос простой: зачем это вам, зачем это нам?

Герман Петрушко:Тогда ответ будет тоже очень простой. Мы входим в бизнес-сообщество Псковской области и готовы сотрудничать с многими предприятиями, которые заинтересованы в нашей продукции и выпускают продукцию, в которой заинтересованы мы. Например, сейчас строительство начнется, поэтому мы заинтересованы в строительных организациях, которые будут нам поставлять бетон, песок, щебень — пожалуйста, кооперация налицо. Мы приходим в ТПП, чтоб в том числе общаться с бизнесом.

Алексей Овчинников: Тогда на очереди будет Российский Союз промышленников и предпринимателей?

Герман Петрушко: В том числе.

Алексей Овчинников: Среди возможных перспектив сотрудничества вы называли в том числе и международную кооперацию. А это что такое?

Герман Петрушко:Уже сейчас «Титан» поставляет свою продукцию в более чем 40 стран мира.

Алексей Овчинников: То есть контакты уже налажены, и каналы сбыта есть?

Герман Петрушко: Да. Что касается продукции, которая реализуется сегодня. По ПЭТ-грануле у нас уже есть подтвержденная заинтересованность предприятий Турции, Европы, Белоруссии, Украины, на территории Германии ждут нашу пленку. Такие связи, которые сегодня устанавливаются, обычно долгосрочные, партнерские. Если говорить о пленках, есть очень крупные предприятия-хабы, которые перерабатывают до 15 тыс тонн пленок в месяц. Их печатные машины работают на весь мир. В Турции, например, есть предприятия, которые в очень больших объемах печатают этикетки и отправляют их на другие предприятия. Они заинтересованы в нашей продукции, поэтому мы наладили с ними связи и об этом говорим.

Алексей Овчинников: Это очень интересно, потому что волна неконструктивной критики в основном сейчас схлынула, но остаются такие замечания, которые можно назвать конструктивными. В частности, вы говорите, что вашу продукцию ждут за рубежом, а скептики в то же время утверждают, что рынок уже насыщен этой продукцией, и зачем тогда строить еще один такой завод? Есть, что ответить скептикам?

Герман Петрушко: Давайте еще раз вернемся к этой теме. В РФ существует четыре завода, которые выпускают ПЭТ-гранулу. Она вся бутылочного назначения. Для нитей не предназначена. Эта технологическая цепочка похожа на нашу, но она не такая: они в основном делают гранулы для бутылок и для литья. Знаете, есть большие 10-литровые бутылки для офисов. Это одна тема. Все заводы РФ настроены на эту гранулу. Мы настроены на другой вид гранул. Это гранула для производства пленок, нитей, оптических листов, термоусаживающих материалов-пленок. Это другая гранула, другая технология. Поэтому мы никого не дублируем, никого не повторяем. Мы дополняем то, чего в РФ нет.

Алексей Овчинников: Можно даже сказать, «не подсиживаете» на профильном рынке.

Герман Петрушко: Если посмотреть на мировое потребление ПЭТ-гранул, то производство нитей, волокон, листов и так далее составляет 60% всего рынка, а вот для бутылок - 40%. А у нас в России наоборот: для бутылок - почти 100%, а для развития текстильной промышленности ничего нет.

Алексей Овчинников: Но вы же не будете полностью отказываться от ПЭТ-тары?

Герман Петрушко: Мы не считаем нужным туда заходить. Там есть свои предприятия — Сенеж, Калининград, которые наполнили этот рынок. Ради бога, это их тема. Мы работаем в другой теме — на развитие текстильной отрасли. Ведь она полностью уничтожена и только начинает делать свои первые шаги, а материала нет. К примеру, скажу вам, что есть предприятия, которые выпускают нить для шинного корда и для транспортировочных лент. Так вот они привозят гранулы из Китая, Индии. Нет в России гранул. Предприятия Могилева не могут полностью удовлетворить спрос, потому что там достаточно специфичная гранула по своим свойствам, и для них это проблема. Они нас просто ждут и уже готовы подписывать договоры фьючерсного характера. Мы еще предприятие не построили, а они уже ведут с нами полноценные переговоры на поставку нашей продукции...

Алексей Овчинников: И, как и все, замерли в ожидании, когда вы выйдете из проектной стадии...

Герман Петрушко: Да, потому что это первое предприятие в РФ, направленное на определенную нишу, и естественно, что заинтересованность в этом есть, особенно текстильщики. Хорошей нити нет. Они практически все закупают.

Алексей Овчинников: Еще оно скептическое замечание. Кажется, вы уже давали пояснения на этот счет, но они продолжают звучать лейтмотивом у тех, кто не видит перспектив создания вашего завода. Они говорят, что якобы вся Европа отказывается от пластика и переходит на бумагу, деревянную упаковку, поскольку она лучше разлагается природой.

Герман Петрушко: По всей видимости, речь идет о пищевой упаковке. На сегодня лидером пищевой упаковки из пластика является полиэтилен. В чем проблема? Его очень трудно собрать. Взяли сырок, раскрыли и бросили, и вот этот «лепесток» от этой упаковки может куда-то улететь. Понятно, что Европа прилагает усилия: в частности, в тот же полиэтилен добавляются ингредиенты, из-за чего он при контакте с землей или водой разлагается. Но мы говорим о полиэтилене-пенопропилене. Потому что собрать их достаточно сложно. Если мы говорим о полиэтиленовых канистрах, то их собрать легко - побросали, переработали - и обратно в производство. А при контакте с пищевыми продуктами ПЭТ как раз-таки поддержан всеми производителями, и сегодня вся фаст-фудовская продукция идет в ПЭТе. Этот материал не токсичен, поэтому мы пьем воду из этой тары, а не из полиэтиленовой, и поэтому детское питание тоже упаковывается в эту тару, а не в другую. И поэтому мы носим одежду из нитей, сделанных из ПЭТ, а не из других полимеров. ПЭТ имеет хорошую собираемость, поэтому бизнес смотрит на его переработку и вовлечение в дальнейший цикл. Что касается полиэтилена, надо понимать, что это далеко не везде. Определенные отрасли пытаются от него отказаться и на что-то заменить. Но кто-нибудь мне расскажет об экологичности получения бумаги?

Алексей Овчинников: На этой философской мысли нам придется закончить, пусть наши радиослушатели задумаются об этом сами. Наш эфир подошел к концу. Герман Львович, уверен, что у нас будет повод снова собраться в нашей студии и обсудить, как реализуется ваш проект. Все с большим вниманием за ним следят - сами понимаете. И мы тоже. До встречи.

Герман Петрушко: Спасибо, всего доброго.