Экономика

Налоговики обсудили вопросы наполнения доходной части бюджета Пскова

В администрации Пскова под председательством и.о. заместителя главы администрации Павла Волкова, состоялось совещание по вопросу выполнения органами местного самоуправления задач по вовлечению в налоговый оборот ранее учтенных объектов недвижимости (включая земельные участки), сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Также на повестке дня стоял вопрос выявления объектов недвижимости, которые фактически используются, но не поставлены на кадастровый учет.

В обсуждении приняли участие руководители профильных комитетов и управлений администрации, представитель управления Росреестра по Псковской области, а также заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области Людмила Хотянович и начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Людмила Петрова.

Людмила Хотянович, выступая перед участниками совещания, отметила, что руководством региона поставлена задача по уточнению сведений о правообладателях недвижимости в целях вовлечения объектов в налоговый оборот.

Соответствующее распоряжение было разработано администрацией Псковской области с учетом полномочий, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».

Она подчеркнула, что обеспечение координации мероприятий по выявлению такого имущества отнесено к первоочередным задачам ФНС России, и именно от слаженной работы всех заинтересованных сторон будет напрямую зависеть наполнение доходной части бюджета муниципального образования «Город Псков».

Отметим, в настоящее время в Пскове насчитывается 8840 земельных участков и почти 3 тыс. объектов капитального строительства, у которых отсутствуют сведения об их правообладателях. Как следствие, за такие объекты недвижимости не исчисляются имущественные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц).

По итогам совещания принято решение активизировать работу по актуализации перечня объектов, не имеющих собственника - по исключению объектов, в отношении которых налоги не исчисляются и вовлечению новых объектов в налоговый оборот.