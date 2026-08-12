Россияне стали чаще ходить в магазины электроники и товаров для дома

С 6 июля по 2 августа поток покупателей в магазинах электроники и бытовой техники увеличился на 9% против роста на 2% за аналогичный период 2025-го, а в DIY — на 6% против снижения на 2% годом ранее, следует из данных Focus Technologies. Основной прирост пришелся на вторую половину месяца. При этом общий трафик торговых центров в июле сократился на 5%.

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В среднем на одну тысячу квадратных метров арендопригодной площади торговых центров приходилось 348 посетителей в день, говорится в данных Mall Index. Среднедневная аудитория отдельного магазина электроники и бытовой техники за месяц сократилась на 5% год к году, магазина DIY — на 1%.

Рост активности отражают и данные ритейлеров. Посещаемость магазинов «М.Видео» к началу августа выросла на 5% по сравнению с июлем, рассказал представитель компании. Во «ВсеИнструменты.ру» в июле активизировалась подготовка частных покупателей к строительным и ремонтным работам. Сильнее всего год к году выросли продажи стройоборудования — на 55%, материалов — на 26%, ручного инструмента — на 23%, сантехники — на 20%, сообщил представитель ритейлера.

В «Лемана ПРО» также увеличился спрос на отдельные категории товаров для ремонта и дома. Товарооборот плитки с эффектом камня вырос на 69%, гидроизоляции и почвогрунтов — на 29%, кабеля и проводов — на 16%, сообщила коммерческий директор по развитию товарных рынков компании Наталья Новикова.

Ускорение трафика во второй половине июля может объясняться сезонностью, промоактивностью и подготовкой ритейлеров к новому сезону, считает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Дополнительным фактором могли стать перебои с доставкой товаров на фоне изменений в логистике Wildberries, отметил он. Часть покупателей, не готовых ждать заказ, могла обратиться в физические магазины, где необходимый товар доступен непосредственно на полке, добавила управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

При этом в RWB не фиксируют снижения интереса покупателей к категориям техники и товаров для дома, заявил представитель компании. По ряду направлений, напротив, наблюдаются локальные всплески спроса, пишут «Известия».