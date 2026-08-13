Восемь тонн клубники собрали в бежаницком Красном Иваньково

Восемь тонн клубники собрали в этом году в фермерском хозяйстве в деревне Красное Иваньково Бежаницкого муниципального округа. Об этом сообщила глава округа Елена Иванова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Иванова / ВКонтакте

«Сезон клубники завершён. В этом году фермерское хозяйство из деревни Красное Иваньково собрало восемь тонн ароматной ягоды, а урожайность составила 3,2 тонны с гектара. Сейчас клубничные плантации уже скошены и готовятся к новому сезону. Впереди — долгожданный урожай ремонтантной малины, которая уже начинает созревать», - рассказала Елена Иванова.

Отмечается, что под эту культуру в хозяйстве занято 25 соток земли.