Экономика

Псковский бизнес-инкубатор объявляет о начале 55-го конкурса на предоставление в аренду офисных помещений

МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» объявляет о начале 55-го конкурса на предоставление в аренду офисных помещений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в бизнес-инкубаторе, на конкурс выставлено 5 лотов на помещения площадью 31 кв. м, 17,6 кв. м, 20,2 кв. м, 22,1 кв. м и 9,7 кв. м.

Принять участие в конкурсе на предоставление в аренду нежилых помещений Псковского бизнес-инкубатора могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в Пскове, причем с момента регистрации которых прошло не более трех лет.

Неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе является бизнес-план.

Заявки принимаются с 23 июля до 13.00 4 сентября 2019 года по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, Набережная реки Великой, д. 6, каб. 27.

Консультации по конкурсу можно получить у специалистов бизнес-инкубатора по тел. 29-10-34, 29-12-68