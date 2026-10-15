 
Экономика

Тонну мяса косули, лося и оленя без документов остановили на границе Псковской области

0

В Невельском округе Псковской области предотвратили попытку ввоза около тонны мяса диких животных без необходимых документов и с нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Нарушение выявили государственные инспекторы ведомства в деревне Лобок. В партии находилось мясо косули, оленя и лося.

Во время ветеринарного контроля специалисты установили, что на продукции отсутствовали маркировка и клейма, а также ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение мяса.

Кроме того, были нарушены ветеринарно-санитарные правила транспортировки мясного сырья, требующего соблюдения температурного режима при перевозке и хранении. В транспортном средстве не было холодильного оборудования.

Перемещение партии мяса диких животных весом около тонны по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. По выявленным нарушениям оформили протоколы об административном правонарушении и акт о возврате груза.

Всю партию мяса вернули на территорию Республики Беларусь.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026