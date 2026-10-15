Тонну мяса косули, лося и оленя без документов остановили на границе Псковской области

В Невельском округе Псковской области предотвратили попытку ввоза около тонны мяса диких животных без необходимых документов и с нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

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Нарушение выявили государственные инспекторы ведомства в деревне Лобок. В партии находилось мясо косули, оленя и лося.

Во время ветеринарного контроля специалисты установили, что на продукции отсутствовали маркировка и клейма, а также ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение мяса.

Кроме того, были нарушены ветеринарно-санитарные правила транспортировки мясного сырья, требующего соблюдения температурного режима при перевозке и хранении. В транспортном средстве не было холодильного оборудования.

Перемещение партии мяса диких животных весом около тонны по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. По выявленным нарушениям оформили протоколы об административном правонарушении и акт о возврате груза.

Всю партию мяса вернули на территорию Республики Беларусь.