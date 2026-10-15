Псковичам объяснили, почему в налоговых уведомлениях появился НДФЛ

Жители Псковской области продолжают получать сводные налоговые уведомления на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество. В некоторых документах налогоплательщики могут увидеть отдельную строку с налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

В этом году действует новый порядок получения налоговых уведомлений. Гражданам с подтверждённой учётной записью в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) уведомления об уплате имущественных налогов автоматически размещают в личном кабинете на портале «Госуслуги». Электронные уведомления также продолжают получать пользователи личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России.

Всего уведомления направят почти 306 тысячам жителей региона. Из них более 271 тысячи получат документы в электронном виде, а около 34 тысячам налогоплательщиков их отправят заказными письмами по месту жительства.

В каких случаях в уведомлении указывают НДФЛ

Как пояснили в УФНС, налог на доходы физических лиц включают в сводное уведомление в трёх основных случаях.

Первый — если работодатель или другой налоговый агент не удержал налог. Например, компания могла выплатить сотруднику доход в натуральной форме, в том числе в виде дорогостоящего подарка, или предоставить материальную выгоду. Если удержать 13% налога из денежных выплат до конца января следующего года не удалось, обязанность по его уплате переходит к гражданину. Информацию об этом налоговая служба получает из расчётов 6-НДФЛ.

Второй случай — выигрыши в азартных играх и лотереях. В уведомление включают НДФЛ с выигрышей в казино, залах игровых автоматов, у операторов лотерей и в букмекерских конторах, если налог не был удержан при выплате приза.

Третий случай связан с прогрессивной шкалой налогообложения и доходами по банковским вкладам. Доплата НДФЛ может возникнуть, если совокупный годовой доход гражданина превысил пороговые значения для применения повышенной ставки — 15% и выше. Кроме того, в уведомлении может отражаться налог на проценты по банковским вкладам, который рассчитывает налоговый орган.

В УФНС России по Псковской области напомнили, что оплатить начисленные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2026 года включительно. Со 2 декабря неуплаченная сумма станет задолженностью, на которую начнут ежедневно начислять пени.