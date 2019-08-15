Экономика

С 2019 года предпенсионеры имеют право на федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц

С 2019 года лица предпенсионного возраста, соответствующие определенным условиям, необходимым для назначения пенсии на 31 декабря 2018 года, имеют право на федеральные налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, предоставляемые в настоящее время пенсионерам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщили сегодня, 19 августа, на пресс-конференции в УФНС России по Псковской области.



Изменения в законодательстве направлены на обеспечение дополнительных социальных гарантий физическим лицам, срок выхода не пенсию которых повышен.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова сообщила, что мужчины в 60 лет и женщины в 55 лет будут освобождаются от уплаты налога на имущество, если у них в собственности находятся:

- жилой дом, часть жилого дома;

- квартира, часть квартиры, комната;

- гараж или машино-место;

- помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек;

- хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения ЛПХ, дач, ИЖС.

Отметим, что льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Если, например, у налогоплательщика в собственности имеются квартира, дом и гараж, он освобождается в полном объеме от уплаты налога на имущество. А если льготник имеет три квартиры и дом, то он имеет право на льготу при уплате налога за дом, а также только за одну из квартир.

Как сообщили в ходе пресс-конференции, мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, получат право на уменьшение налоговой базы (вычет) по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Татьяна Волкова пояснила, чтобы воспользоваться данным налоговым вычетом, необходимо подать заявление о предоставлении льготы в налоговый орган.

Указанные льготы будут применяться при расчете имущественных налогов физических лиц в 2020 году (за налоговый период 2019 года).