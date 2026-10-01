Александр Козловский обозначил основные задачи комитета Госдумы по промышленности и торговле

Первое организационное заседание комитета Госдумы по промышленности и торговле состоялось сегодня, сообщается в канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Для меня особенно важно, что в новом созыве я продолжаю работу в этом комитете. Председателем вновь избран Владимир Владимирович Гутенев, который руководил комитетом и в прошлом созыве», - сообщил Александр Козловский.

Он подчеркнул, что за прошедшие годы комитет стал одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов развития отечественной промышленности, технологического суверенитета, поддержки предприятий, развития машиностроения и подготовки кадров.

«Нам предстоит продолжить эту работу уже в новом созыве. Среди важнейших задач — совершенствование мер государственной поддержки промышленности, создание условий для технологического развития предприятий, укрепление производственного потенциала регионов и развитие внутреннего рынка. Впереди большая работа», - добавил депутат.