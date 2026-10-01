 
Экономика

Выездная региональная стажировка промышленников прошла в Великих Луках

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Выездная региональная стажировка для представителей промышленного сектора Псковской области прошла в Великих Луках сегодня, 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото: пресс-службы Фонда инвестиционного развития Псковской области

Мероприятие посетили промышленники с общей годовой совокупной выручкой 39 миллиардов рублей. Открыл стажировку министр экономического развития Псковской области Андрей Сергеевич Михеев.

В программе представили комплекс мер господдержки для промышленных и технологических компаний — от финансовых инструментов (льготные кредиты, гранты, совместные займы, гарантии) до нефинансовых (аренда земли без торгов, помощь GR‑специалиста). Также затронули инструменты нацпроекта по автоматизации и подходы к росту бизнеса — в том числе за счет экспорта и принципов бережливого производства. Завершилась стажировка блоком «Вопросы-ответы».

Участники получили конкретные работающие инструменты — где взять льготные деньги на оборудование, как оформить землю под производство, кто поможет с экспортом и как повысить производительность без лишних вложений.

Мероприятие состоялось на базе реализованного инвестпроекта в Великих Луках. Проект «Луки Парк» обеспечил городу не только современный семейно-досуговый центр, но и функциональное пространство с высоким уровнем технического оснащения, отвечающее требованиям к проведению деловых мероприятий.

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