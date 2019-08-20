Экономика

Минсельхоз решил забрать у бизнеса 4,8 млн га неиспользуемых земель

Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей 4,8 млн га неиспользуемых земель и снова ввести их в оборот, чтобы выполнить поручение президента о наращивании агроэкспорта. Об этом «Известиям» стало известно от источников в ведомстве.

Отмечается, что вернут в казну участки, которые простаивали более трех лет. С этой целью министерство подготовило проект изменений в ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения», который позволяет Россельхознадзору не откладывать обращение в суд по поводу изъятия неиспользуемого участка

«Предлагаемый механизм позволит сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земельных участков, которые в течение длительного периода неиспользования заросли древесно-кустарниковой растительностью», - отмечают в ведомстве.

Эксперты считают, что необходимо проработать четкий механизм арбитража, иначе может появиться мощная коррупционная схема, поскольку процедура субъективна - поле может и не простаивать, например, а находится «под паром», отдыхать.