Бюджет Псковской бласти на 2027 год будет непростым, однако сохранит социальную направленность и позволит продолжить реализацию уже начатых проектов. Уверенность в этом выразил депутат Законодательного Собрания Псковской области, председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Дмитрий Быстров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Парламентарий отметил, что обсуждение регионального бюджета ежегодно сопровождается пессимистичными прогнозами со стороны оппозиции.

«Каждый год в ноябре-декабре мы были свидетелями того, как оппозиция рассказывала, что это бюджет выживания, что всё пропало. Каждый бюджет сложный. Но двадцать лет так говорят, двадцать лет регион не то что живёт - регион развивается», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

По словам депутата, оценивать финансовые возможности региона необходимо в сравнении с показателями предыдущих лет. Несмотря на экономические сложности, приоритетом останется выполнение социальных обязательств.

«Это будет бюджет, который, я уверен, позволит выполнить все социальные обязательства. Социальная направленность - на первом месте. Будут продолжены те проекты, которые уже начаты. Это тоже немаловажно», - отметил гость студии.

Дмитрий Быстров также обратил внимание на то, что параметры бюджета, представленные в первом и втором чтениях, не являются окончательными. В течение года финансовые возможности региона могут меняться за счёт дополнительных поступлений. Положительным показателем депутат назвал планомерное сокращение государственного долга области.