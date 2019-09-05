Экономика

После общения с псковскими налоговиками почти 70 работодателей повысили зарплаты своим работникам

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области продолжает работу по легализации налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам, а также по превращению «серых» зарплат в «белые». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Принимая во внимание значимость налога на доходы физических лиц для бюджета, а также социальную важность вопроса своевременной выплаты хозяйствующими субъектами заработной платы работникам, в первом полугодии 2019 году налоговыми органами Псковской области проведено 107 заседаний межведомственных комиссий по легализации налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам, созданных при органах местного самоуправления и Администрации Псковской области.

В ходе заседаний были заслушаны 314 налоговых агентов (плательщиков страховых взносов) по вопросам не перечисления НДФЛ и страховых взносов в бюджет, выплаты заработной платы ниже среднего уровня по виду осуществляемой экономической деятельности. Работодателям предлагалось в кратчайший срок погасить задолженность, а также изыскать возможность увеличения заработной платы до среднеотраслевого уровня.

Итогом работы комиссий стало дополнительное поступление в консолидированный бюджет Псковской области и внебюджетные фонды более 172 млн. рублей, а также тот факт, что 69 работодателей Псковской области повысили заработную плату своим работникам. Основная часть поступлений - 105 млн. рублей страховых взносов и 34 млн. рублей налога на доходы физических лиц - поступила именно за счет увеличения размера заработной платы.

В отношении работодателей, выплачивающих наемным работникам зарплату ниже прожиточного минимума, материалы были направлены в органы прокуратуры.