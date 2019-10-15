Экономика

За 9 месяцев доходную часть бюджета Великих Лук выполнили наполовину

Доходная часть бюджета города по итогам 9 месяцев выполнена на 50,3%, при этом план по собственным доходам городского бюджета исполнен на 68,3%. Несколько отстают поступления межбюджетных трансфертов, план по которым на сегодняшний день реализован на 42,4%. Об этом 15 октября сообщила замглавы администрации города, начальник финансового управления Наталья Дмитриева, на общегородском совещании с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности и структурных подразделений администрации муниципалитета

«В целом за 9 месяцев текущего года расходы составили 48,6% от годового плана», - отметила Наталья Дмитриева.

По словам Натальи Дмитриевой, доходы бюджета города в сентябре текущего года сложились в объеме 110,1 миллиона рублей, в том числе поступления собственных доходных источников составили 30,4 миллиона рублей, финансовая помощь из вышестоящего бюджета зачислена в объеме 80,4 миллиона рублей.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что средства городского бюджета в размере 42,4% от всех расходов направлены на выполнение капитальных и текущих ремонтов помещений образовательных учреждений, на благоустройство территории МБДОУ «Детский сад № 23», демонтаж здания МБДОУ «Детский сад № 16», мероприятия в области пожарной безопасности организаций культуры, уличное освещение и другие цели.