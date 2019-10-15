Экономика

«Псков-Полимер» презентовал промышленный потенциал главе Минпромторга РФ

Предприятие «Псков-Полимер», выпускающее обувь под торговой маркой Nordman, презентовало свой потенциал министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову в ходе специализированной выставки, посвященной крупнейшим промышленно-производственным предприятиям региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.





Руководитель предприятия Юрий Сорокин рассказал главе Минпромторга РФ о многолетнем опыте работы фабрики, презентовал модельный ряд продукции и отметил, что «Псков-Полимер» производит обувь как для использования в быту, так и для применения в профессиональных отраслях, в том числе в нефтяной промышленности, а также для работы в северных и арктических территориях.



Юрий Сорокин также обратил внимание Дениса Мантурова на то, что многие иностранные компании поставляют на российский рынок обувь, произведенную по своим техническим стандартам. В результате такая продукция оказывается дешевой, но имеет более низкое качество по сравнению с российской. В связи с этим руководитель «Псков-Полимера» предложил уровнять условия для российских и иностранных производителей. Для этого, подчеркнул директор предприятия, необходимо либо обязать зарубежные компании придерживаться российских стандартов, либо пересмотреть требования к отечественным производителям.

Денис Мантуров поручил представителям министерства проработать этот вопрос с департаментом стандартизации и технического регулирования.