«Единая Россия» определила ориентиры для работы над бюджетом

Работа «Единой России» над федеральным бюджетом будет строиться с учетом задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Заместитель руководителя фракции ЕР в Государственной Думе Андрей Исаев рассказал, что ранее президент обозначил четыре ключевых направления работы над бюджетом. Документ должен быть сбалансирован, реалистичен, опираться на реальные возможности государства, в полном объёме исполнить все социальные обязательства государства перед гражданами. Кроме того, документ должен обеспечить все необходимые условия для укрепления обороноспособности страны, достижение Победы в СВО, реализацию целей национального развития и национальных проектов.

Выступая перед депутатами, президент подчеркнул необходимость взаимодействия всех парламентских сил.

«За ними (депутатами других фракций — прим. ред.), хочу это подчеркнуть, голоса миллионов избирателей, миллионов наших граждан, и нужно относиться к ним с уважением», — акцентировал глава государства на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

Он также отметил, что «Единая Россия», как и прежде, будет следовать демократическим принципам, выстраивая диалог с коллегами из других фракций.

Еще одна задача, обозначенная главой государства, — раскрытие потенциала российских регионов. Особый акцент сделан на развитии Донбасса, Новороссии, Дальнего Востока и арктических территорий. Ответсекретарь Комиссии Партии по этике Евгений Ревенко отметил, что это весьма масштабная задача, для её решения необходимо запустить особый, преференциальный режим, способствующий развитию бизнеса в этих регионах.

Напомним, на выборах в Госдуму в рамках ЕДГ-2026 «Единая Россия» получила более 58% голосов и обеспечила фракции конституционное большинство — 350 мандатов. В ее состав вошли 50 участников СВО.