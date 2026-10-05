«PRO ДЕНЬГИ»: Финансовые привычки, которые незаметно «съедают» бюджет

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «PRO ДЕНЬГИ». Напомним, это цикл программ, в котором просто и доступно рассказывается о финансах - от бытовых привычек до понимания банковских продуктов. В каждом выпуске эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова раскрывает какую-то определенную тему, а также дает практические советы и разоблачает распространенные мифы, связанные с темой финансов.

Сегодня речь пойдет о финансовых привычках, которые незаметно съедают бюджет. Часто люди не замечают, как небольшие траты складываются в ощутимую сумму. В число самых распространённых «тихих» утечек бюджета входят всевозможные подписки, автопродления и комиссии.

Как человеку быстро «разгрести» свои подписки и понять, что действительно нужно, а что можно отключить? На какие банковские комиссии чаще всего попадают клиенты и как их избежать? Есть ли простые инструменты (например, приложения или настройки в банковском приложении), которые помогают контролировать мелкие траты и подписки? Как у человека сформировать привычку регулярно проверять такие траты, чтобы это не превращалось в рутину и с чего лучше начать исправлять ситуацию, если человек уже видит, что бюджет «утекает»?

Об этом и не только – в 12.42. Видеотрансляция будет доступна на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.