 
Экономика

В дефолт по облигациям может уйти рекордное за 17 лет число фирм

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В 2026 году в дефолт по корпоративным облигациям могут уйти более 50 эмитентов, что станет максимальным показателем с 2009 года. Основной причиной неплатежей стал затянувшийся период высоких процентных ставок. Об этом рассказали эксперты из рейтинговых агентств.

Изображение сгенерировано нейросетью

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов сообщил, что с начала года просрочки допустили уже не менее 30 уникальных компаний, а к сентябрю было зафиксировано более 500 дефолтных и технических дефолтных событий. По объему просроченных платежей этот год также опережает предыдущий: 41 миллиард рублей против 34 миллиардов рублей в 2025 году.

«До конца года число эмитентов с первичными техническими или полноценными дефолтами может превысить 50, при этом около 20–30 компаний рискуют окончательно не исполнить обязательства», — подчеркнул Дмитрий Орехов.

Аналогичный прогноз представил руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка «Синара» Александр Афонин. По его словам, в этом году число эмитентов, допустивших дефолт, будет максимальным за 17 лет. Более тяжелым для рынка был только 2009 год: тогда на фоне последствий мирового финансового кризиса дефолты допустили более 100 организаций, а общий объем проблемного долга достиг почти 200 миллиардов рублей, пишут «Известия».

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