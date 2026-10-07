Псковский промышленник вошел в ТОП-100 молодых предпринимателей России

Учредитель и коммерческий директор псковской производственной компании ООО «Айрон Барбер» Владимир Харитонов вошел в число лучших молодых предпринимателей страны. Он стал единственным представителем Псковской области в ТОП-100 полуфиналистов Всероссийской премии «Молодой предприниматель России» от Росмолодежь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Айрон Барбер».

Фото: ООО «Айрон Барбер»

Отбор был крайне серьезным: из шести тысяч заявок и рекомендаций, поступивших из 89 регионов страны, экспертное жюри отобрало лишь сотню сильнейших. Владимир Харитонов не только представил наш регион, но и доказал, что псковское производство способно конкурировать

Как отметили в организации, для команды ООО «Айрон Барбер» выход в полуфинал — это не просто личное достижение руководителя, а признание эффективности всей производственной стратегии предприятия.

«Мы каждый день развиваем производство, создаём новые продукты и доказываем, что в нашем регионе делают качественную и востребованную продукцию. Быть единственным представителем Псковской области в таком престижном списке — это большая ответственность. Это значит, что наш труд заметили, и это стимул двигаться дальше, развивать производство и местную экономику», — отмечает Владимир Харитонов.

Сейчас судьба псковского предпринимателя зависит не только от мнения экспертов, но и от открытого народного голосования, которое открыто с 5 по 23 октября. Команда ООО «Айрон Барбер» призывает жителей Псковской области объединиться.

«Каждый ваш лайк и голос — это не просто кнопка на экране, а мощная поддержка нашего производства и всей Псковской области. Мы хотим показать, что наш регион богат талантливыми людьми и сильными производствами», — подчеркивают в компании.

Проголосовать можно на сайте Всероссийской премии «Молодой предприниматель России».

Ранее сообщалось, что Владимир Харитонов вошёл в топ-200 молодых промышленников России по версии федеральной премии «Молодой промышленник года».