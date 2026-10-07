Псковский промышленник вошел в ТОП-100 молодых предпринимателей России

Учредитель и коммерческий директор псковской производственной компании ООО «Айрон Барбер» Владимир Харитонов вошел в число лучших молодых предпринимателей страны. Он стал единственным представителем Псковской области в ТОП-100 полуфиналистов Всероссийской премии «Молодой предприниматель России» от Росмолодежь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Айрон Барбер».
Фото: ООО «Айрон Барбер»
Отбор был крайне серьезным: из шести тысяч заявок и рекомендаций, поступивших из 89 регионов страны, экспертное жюри отобрало лишь сотню сильнейших. Владимир Харитонов не только представил наш регион, но и доказал, что псковское производство способно конкурировать
Как отметили в организации, для команды ООО «Айрон Барбер» выход в полуфинал — это не просто личное достижение руководителя, а признание эффективности всей производственной стратегии предприятия.
Сейчас судьба псковского предпринимателя зависит не только от мнения экспертов, но и от открытого народного голосования, которое открыто с 5 по 23 октября. Команда ООО «Айрон Барбер» призывает жителей Псковской области объединиться.
Проголосовать можно на сайте Всероссийской премии «Молодой предприниматель России».
Ранее сообщалось, что Владимир Харитонов вошёл в топ-200 молодых промышленников России по версии федеральной премии «Молодой промышленник года».