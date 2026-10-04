 
Экономика

В ЦБ рассказали, какие поврежденные банкноты можно обменять

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Поврежденную банкноту можно обменять, если она утратила значительный фрагмент, но сохранила не менее 55% от первоначального вида, рассказали в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

«Обмену подлежат поврежденные банкноты без признаков подделки, если они утратили значительный фрагмент, но сохранили не менее 55% первоначальной площади», - сообщили в ЦБ.

Так, обмену подлежат обожженные, обугленные, истлевшие или поврежденные агрессивными средами банкноты и банкноты, имеющие производственный брак.

Можно обменять и купюры, склеенные из любого числа фрагментов, если части принадлежат одной банкноте и занимают в сумме не менее 55% ее площади, пишет РИА Новости.

Также обмену подлежат купюры, составленные из двух фрагментов разных банкнот одного номинала, различающихся по графическому оформлению и составляющих каждый не менее 50% первоначальной площади банкноты.

Подлежат обмену и банкноты, изменившие окраску и свечение в ультрафиолете, но сохранившие отчетливые изображения, кроме окрашенных специальной краской для предотвращения хищений.

«Поврежденные деньги можно бесплатно сдать в любой банк, работающий с наличными - банк направит их на экспертизу в Банк России. После положительного заключения сумму выдают наличными или зачисляют на счет клиента», - пояснили в ЦБ.
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