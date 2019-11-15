Экономика

Монобизнес vs. многопрофильность: Где зарыт профит?

Монобизнес или многопрофильность - в каком случае больше шансов на успех? Некоторые предприниматели уверены, что верен выбор в пользу одного направления, поскольку это позволяет сконцентрироваться на чем-то конкретном и только так достичь определенных высот, еще и сэкономив драгоценные ресурсы. Есть и противоположное мнение - с учетом перманентной турбулентности рынка и постоянно меняющегося законодательства одно выбранное направление может «просесть» независимо от вложенных сил и денег, поэтому лучше охватить сразу несколько видов бизнеса, чтобы один всегда мог «прикрыть» в случае необходимости другой.

Так считает и генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий. Сложно назвать направление бизнеса, в котором он не достиг объективных успехов: производство, сфера услуг и транспортная сфера, банковское дело, торговля, строительство… Причем зачастую известный псковский промышленник на Псковской земле становился первооткрывателем тех или иных бизнес-кейсов: это и создание «Орбиты» - первой торговой сети в Пскове, и первого коммерческого таксопарка. Первопроходцем стал бизнесмен и в деле создания технопарков. Уверены, впереди нас еще ждут и новые интересные проекты.

Но зачем так распыляться? Игорь Савицкий специально для читателей Псковской Ленты Новостей объяснил и показал на личном примере, почему человеку дела нужно ориентироваться на многопрофильность бизнеса и чем опасен его моновариант.

Здесь вам не тут

Не секрет, что многие предприниматели работают по одному направлению. Кто-то освоил рынок продажи автозапчастей, кому-то ближе общепит, один сделал упор на сборку мебели, другой - на грузоперевозки. Однако Игорь Савицкий уверен, что любой (да-да, абсолютно любой) монобизнес рано или поздно обречен на провал.

Даже если кто-то начинает дело по профильной специальности и искренне им увлечен, а не просто пытается заработать денег в максимально короткие сроки при минимальных вложениях, «долго и счастливо», как в сказках, все равно не получится, считает он.

Почему же так происходит?

«Потому что растущий рынок постоянно меняется, - отвечает псковский промышленник. - И так происходит во всем мире, мы здесь не уникальны. Однако в России рынок еще и постоянно перекраивается и с незавидной регулярностью переписывается действующее законодательство. Даже добросовестным игрокам постоянно меняющиеся рынок и законодательство не дают работать спокойно».

Но и это еще не все, предупреждает Игорь Савицкий. В копилку рисков и препятствий он добавляет еще один ингредиент - не просто отстраненную позицию властей и чиновников по отношению к бизнесу, но нередко еще и откровенно враждебную.

«Государство в этом смысле поставлено с ног на голову. Когда мы еще только строили в России демократическое государство прозвучал очень разумный лозунг, ставший развитием известной фразы Монтескье: «Чиновник должен делать только то, что ему разрешено законом, а гражданин - все то, что ему законом не запрещено». Я убедился, что большинство развитых стран живет именно так, но не мы - у нас все наоборот», - поделился гендиректор холдинга «НПН».

«Вот, к примеру, мы открыли в Пскове магазины «Орбита». Казалось бы, сделали хороший магазин, потом второй, третий. Но затем кто-то в городской администрации решает, что я торговать не должен. При мэре Хоронене я столкнулся с проблемой получения помещений в аренду для открытия небольших магазинов по городу. Мне не давали выкупить уже существующие, на тот момент еще частично государственные, магазины. Удивительно, что параллельно все это прекрасно получалось у Владимира Соломовича, который массово открывал по городу свои «Трешечки», - рассказал Игорь Савицкий.

Так, перспективный проект по созданию местной торговой сети (с которой по комфорту, да и по качеству и ассортименту товаров, до сих пор не могут конкурировать пришедшие на смену местным игрокам федералы) практически оказался в статусе нон-грата по никак не объясненной причине.

«Перед «Орбитой» возник совершенно невероятный стихийный рынок-развал, который закрывал витрины. Кроме того, из-за него возле магазина постоянно образовывались просто горы мусора. Кто захочет идти за покупками туда, где вокруг такие кучи? И я ведь не просил ликвидировать этот рынок, я понимал, что люди там зарабатывают, я просил сделать так, чтобы хотя бы мусор убирался. Но нет, как нарочно, помойка вокруг только росла. Потом там развернули долгоиграющий ремонт. Вскрыли весь асфальт, и на вход в магазин просто доски положили. Разве приятно в такой маркет заходить?», - продолжает Игорь Савицкий.

А ведь были у него и деньги, и связи, были планы открыть не только новые супермаркеты, но даже крупный гипермаркет. Вот только почему-то у властей под эти цели не нашлось ни одного участка земли!

«Парадоксально, но даже для строительства дома я, будучи псковичом, не смог найти подходящего участка! Кончилось все тем, что в 2010 году я просто уже купил готовый дом, потому что площадку под строительство было просто не найти. Я уж не говорю про то, что г-н Гавунас два года не давал мне спиртным в магазинах торговать. А ведь не секрет, что это до 40% прибыли любого магазина», - рассказывает наш собеседник.

История циклична

К слову, сейчас можно привести почти аналогичный пример по ЦУМу, которого лишили стоянки автотранспорта. Закрыли ее еще при Михаиле Хоронене и обещали, что парковка закрывается буквально на две недели, на время проведения праздничных мероприятий. Эти «две недели» длятся до сих пор.

«Каждый градоначальник мне говорит, что открыть там автостоянку невозможно. А я не понимаю - почему?! Никто мне не может дать ни одного сколь-нибудь разумного объяснения. Автомобили не закроют обзора на памятник, не помешают движению автотранспорта, вообще ничему. Более того, вокруг ЦУМа устанавливают знаки так, что там вообще нигде нельзя припарковаться! Я не очень понимаю, почему у города ко мне такое отношение. Все это делается без объяснения причин», - комментирует Игорь Савицкий.

Он не однократно обращал внимание городских властей на тот факт, что возле ЦУМа все вытоптано - все газоны. Так не лучше ли на их месте оборудовать удобную для горожан парковку? Предприниматель предложил за свой счет (!) облагородить прилегающую территорию, уложить брусчатку, оформить стоянку для автомобилей и спуск к реке на улице Профсоюзной, но чиновники идею зарубили на корню. Мотивированный ответ, полученный через месяц запросов, - есть опасность повредить культурный слой.

«Мы не можем позволить вам положить брусчатку в окольном городе - прочитал я в официальном ответе. Я считаю, что это неуважение государства к своим налогоплательщикам - вот что такое такие отписки чиновников. Я бы за такое сразу увольнял. Ведь они даже истории Пскова не знают! Мы вели речь про то, чтобы снять буквально 15 см слоя грунта с вытоптанных газонов. А ведь там уже все давно перерыто, там нет ни одной песчинки старше 60-70х годов. В эти годы здесь построили массу зданий. Чтобы их построить, рыли глубокие котлованы - не менее трех метров в глубину. Тот же ЦУМ перестраивался три раза и котлован там уже был под три с лишним метра. Сравнительно недавно там была построена областная библиотека. И это еще не все. Тут проводили инженерные коммуникации. В 1967 году здесь проложили газ, и для этого тоже вырывались огромные канавы. О каком культурном слое мы говорим?!», - возмущается Игорь Савицкий.

Вот почему вести монобизнес в России, по крайней мере, невыгодно, если не говорить, рискованно, приходит к выводу наш собеседник. Ведь если бы он в свое время занимался только торговлей, давно бы уже прогорел с такой запретительной политикой и отказами с сомнительной мотивацией. Впрочем, на этом показательные примеры не заканчиваются.

Хотели, как лучше? Получите, как всегда!

Игорь Савицкий вспоминает про еще одно свое детище - перспективное, казалось бы, бизнес-направление - таксопарк «НПН».

«Не секрет, что в Пскове не было хорошего такси, поэтому мы и решили его создать. В проект вложили миллион долларов! Купили массу машин определенного цвета, сделали ремонтную автозону, подобрали персонал, прописали регламенты, поставили на все автомобили счетчики, установили вменяемые тарифы. По городу стали ездить чистые машины, наконец-то в областном центре появилась услуга такси по адекватным ценам», - вспоминает бизнесмен.

Фотоальбом "Любуюсь Псковом", 2003, фото С.А.Гаврилов, С.Н.Сопин, С.А.Христюк. М.А.Холод

Но и этот проект пришлось закрыть. В городе появились так называемые таксомоторные диспетчерские службы и просто «бомбилы», с которыми никто не боролся, хотя по закону должна была бы бороться транспортная и налоговая инспекции, ГАИ и милиция. И законы о незаконном предпринимательстве и оказании услуг не надлежащего качества тоже существовали. Но не работали.

«Мало того, отличились мои коллеги-депутаты областного Собрания - они выпустили закон, в котором такси в нашем городе вывели из понятия общественного транспорта. Нам перестали выдавать номерные знаки желтого цвета, и мы лишились многих прав, которыми обладает общественный транспорт. Но и это еще не все. Маразм крепчал, и были упразднены все стоянки такси. Апофеоз борьбы с Савицким - мы стали первым и единственным городом мира, где запретили на два года стоянку такси у железнодорожного вокзала», - добавляет наш собеседник.

Допустим, это конкурентный рынок, хотя водителей, осуществляющих пассажирские перевозки без всяких документов, сложно назвать проявлением цивилизованного рынка, но, по словам Игоря Савицкого, именно добросовестный таксопарк «НПН» стали прессинговать еще и постоянными проверками.

«Налоговая инспекция стала садиться в мои машины и проверять кассовые аппараты, делать контрольные закупки. Претензии высказывались смешные - например, почему водители не выдают сдачу четко по счетчику, хотя, вроде как, чаевые у нас законом не запрещены», - удивляется он.

При этом наказывали как-то очень избирательно бдящие контролирующие органы в случае таких сомнительных «проколов» не водителя, а собственника таксопарка! Очевидно же, что собственник и так уже сделал достаточно - предоставил технически исправный автомобили, установил на все машины счетчики, расписал все регламенты, организовал ежесменные техосмотры и проверку здоровья водителей, но, если водитель по своей вене совершил аварию или с нарушениями обслужил пассажира, вся ответственность полностью ложится на владельца таксопарка.

«Поставил точку в этом бизнесе вопиющий случай. Наш водитель, задел на перекрестке пешехода. Не сбил, а просто задел. Пострадавший потребовал оплатить лечение полученного ушиба, обратился в суд и выставил счет в размере 80 тысяч рублей. И опять же оплатить его предложили не водителю, а собственнику компании, на которую он работает, то есть мне. Я понимаю, если бы в заключении автоинспекции было написано так: «Следствием установлено, что автомобиль, принадлежащей вашей компании, перемещался в не исправном состоянии, что стало причиной ДТП с участием пешехода» … Это было бы понятно. Но в данном случае ответственность за наезд лежала целиком и полностью на водителе. Вопрос очевидный, но закон позволяет взыскать сумму ущерба с владельца таксопарка», - рассказывает Игорь Савицкий.

Бизнесмен возмущался, но 80 тысяч рублей на лечение пострадавшего, без судов и проволочек выплатил. Вот только история на этом не закончилась. Пострадавший обратился в суд с исковым требованием выплаты ему еще 200 тысяч рублей – на этот раз для компенсации морального ущерба.

«В чем был его моральный ущерб я не понимаю, администрация таксопарка с пострадавшим никогда не встречалась и не общалась, деньги на лечение перевели без проволочек через адвоката пострадавшего пешехода… Это стало последней каплей, после которой было принято решение свернуть этот бизнес. Получается, что предприниматель, с точки зрения государства, всегда виноват. Все потому, что в России нет закона о разделении ответственности между работником и работодателем в бизнесе, и именно поэтому в городе нет ни одного цивилизованного таксопарка. Есть такая формулировка в законе: оказание услуги ненадлежащего качества, под нее можно подвести все, что угодно, то есть бизнесмен всегда виноват. А теперь ответьте себе на вопрос, вы бы стали заниматься каким-нибудь делом, если бы вы были кругом и всегда виноваты?», - спрашивает Игорь Савицкий.

Поэтому в ответ на вопросы: «Где в Пскове хорошие таксопарки?», «Где крупные частные автохозяйства с хорошими автомобилями?» Игорь Савицкий отвечает, что никто не хочет связываться с этими проблемами, а депутатам Госдумы тема разделения ответственности в бизнесе почему-то не очень интересна.

Один пишем, три - в уме

Игорь Савицкий уверен, что эти примеры весьма красноречиво объясняют, почему бизнесмен должен, как шахматист, делая любой ход, то есть берясь за любое направление в бизнесе, иметь еще три хода в голове. То есть любому бизнесмену необходимо пробовать себя сразу в нескольких направлениях: в производстве, в торговле, в сфере услуг и так далее. «Тогда и разорить вас будет трудно», - добавляет наш собеседник.

«В бизнесе же всегда можно найти что-то интересное для себя, - уверен Игорь Савицкий, - надо просто иметь фантазию, а, чтобы быть первым в бизнесе, надо придумать то, что пока не успели придумать другие, быть впереди всех. Постоянно думать над тем, что можешь сделать лучше, чем конкуренты». «Сначала мысль, потом слово, а потом и дело состоялось», - такую почти ветхозаветную модель изобрел Игорь Савицкий для любого бизнес-кейса.

Даже сейчас, по признанию псковского промышленника, он думает о развитии нового направления в бизнесе, «потому что новые шаги нужно делать постоянно».

«Нужен талант находить выход изо всех ситуаций. Все свои многочисленные бизнесы проекты я заканчивал с прибылью, а это очень важный показатель для оценки компетентности предпринимателя. Есть опыт бизнеса и за рубежом (там все, на порядок стабильнее и разумнее, есть уверенность, что тебя защищает закон). Конечно, я бы с удовольствием вкладывал деньги только в России, а еще лучше - только в Пскове. Но обстановка в нашем городе для добросовестных инвесторов, прямо скажем, очень неблагоприятная», - подчеркивает Игорь Савицкий.

В предпринимательской среде говорят, что монобизнес подходит тем, кто ориентирован на победу, а диверсифицированный - тем, кто не допускает и мысли о проигрыше. Конечно, за этой фразой скрывается изрядная доля софистики, но стоит отметить, что даже известные бизнесмены с мировым именем, такие как Марк Цукерберг, Билл Гейтс или Илон Маск всегда находятся в поиске новых интересных направлений. Даже Генри Форд не замыкался только на автомобилестроении, а Вернер Сименс - это не только история про средства связи. Что уж и говорить про Джона Рокфеллера, который владел шестнадцатью компаниями, девятью фирмами, девятью банками и… тремя апельсиновыми рощами.

Попытку объять необъятное сложно назвать секретом успеха, но стремление выйти за рамки «комфортной зоны» сложившегося бизнеса и постоянно вкладываться в развитие новых направлений - это определенно верный способ не только получить тот самый профит, но и поделиться им с обществом, подпитывая конкурентную среду, предлагая товары и услуги нового уровня и в целом двигая экономику вперед.

Кажется, это именно то, чего нам сегодня так не хватает.

Алексей Овчинников

Использованы фото из открытых источников