Экономика

Игорь Савицкий о социально-экономической стратегии развития Псковской области, поддержке бизнеса и ОЭЗ «Моглино»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 29 октября. Гостем студии стал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.





Алексей Овчинников: Добрый день в эфире программа «Эхономика», в студии «Эхо Москвы» в Пскове Алексей Овчинников.

Не секрет, что каждый новый губернатор определяет свою стратегию социально-экономического развития и выбирает свои приоритеты на этом непростом пути. В Псковской области уже при пяти главах региона затевались глобальные экономические реформы, писались программы экономического и социального развития, придумывались разнообразные концепции, но это так и не спасло нашу область от статуса бедной, дотационной и отстающей.



Казалось бы, за последние два года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Псковская область взлетела аж на 47 позиций, однако по-настоящему живой инвестиционную деятельность в регионе назвать сложно. Многие проекты так и остаются проектами, а инвесторы исчезают с тем же энтузиазмом, который прежде демонстрировали на своих презентациях.



Конечно, какие-то проекты реализуются, весомые средства в виде инвестиций вкладываются, Псковская область в этом смысле не выжженная пустошь. Но объективные реалии таковы, что всех существующих вложений в основной капитал катастрофически недостаточно для того, чтобы вылезти из огромных бюджетных долгов и убрать из словосочетания доходная база бюджета постыдную приставку «низкая».

Почему так происходит? Где мы не дорабатываем? В чем не дожимаем? Мы неправильно планируем, не так пишем стратегии, не тем приманиваем инвесторов, или, в конце концов, вообще не туда их зовем? Разобраться с этими вопросами мы сегодня попробуем вместе с нашим гостем и соведущим, известным псковским промышленником, генеральным директором холдинга «НПН» Игорем Савицким.

Игорь Николаевич, добрый день.

Игорь Савицкий: Добрый день, уважаемые псковичи.

Алексей Овчинников: Игорь Николаевич, мы еще со времен первого губернатора - Владислава Туманова - говорим о необходимости привлекать инвестиции в регион. Чиновники нас убеждают в том, что все идет по графику, однако независимые эксперты утверждают, что если бы все было так, как прописывалось во всех этих многочисленных стратегиях, то у нас тут уже, как минимум, было бы Монте-Карло, а не Псков. При этом, каждый раз на эти стратегии тратятся просто какие-то невероятные деньги, привлекаются высокооплачиваемые эксперты, но... почему-то, ожидаемого выхлопа все нет и нет. В чем причина, что не так?

Игорь Савицкий: Я не думаю, что нужно говорить о Псковской области, как о каком-то особом регионе. У нас хорошо развивается всего два-три региона, не считая нефтяных, это, наверное, Санкт-Петербург, Свердловск и Москва. Они развиваются опережающими темпами, все остальные регионы развиваются примерно одинаково. Что касается тех многочисленных программ, которые нам предоставляют многочисленные эксперты за очень большие деньги, я тоже от этого в большом недоумении. Особенно, меня очень интересует такой проект - помните, у нас была какая-то Сингапурская компания, которая нам разрабатывала мастер-план развития ОЭЗ «Моглино». Почему Сингапурская компания? Там, по-моему, с технопарками у них все очень хорошо. Технопарки, наверное, являются локомотивами роста экономики Сингапура. Ну и, якобы, как-то мы их привлекли. По-моему, потратили мы на все это дело порядка 180 млн рублей, еще в тех деньгах, когда доллар стоил не 60 рублей, а значительно меньше. И, вы знаете, я не видел этого документа за который мы отдали вот такие большие деньги. Если бы можно было почитать эту разумную концепцию, даже на английском языке, я бы перевел и поинтересовался бы, что же нам посоветовали Сингапурские друзья. Вот такой вопрос, в котором, нашему областному Собрания и городской Думе, я желаю разобраться.

Что же мы получили за эти деньги? Хотя бы просто опубликовали бы документ для общественного доступа и пользования, чтобы мы могли оценить, что же мы можем получить за 180 млн рублей. Какие-то еще слухи ходят, что там какие-то еще более большие деньги платили неким экспертам, которые тоже что-то концептуально описывали, но этих документов, за которые заплачены деньги, я нигде не видел. Мало того, я считаю, что у нас в Псковской области тоже достаточно своих экспертов, которые могли бы предоставить нашей исполнительной власти какие-то экспертные заключения, какое-то видение экономического развития Псковской области, но к нам, по поводу нашего видения за все время моей работы в Псковской области, никто не обращался. Я работаю тут 30 лет, ни разу не спросили: «Игорь Николаевич, а как вы сами видите развитие Пскова и Псковской области?». Такого вопроса не звучало. Как видно, с идеями, у нашей исполнительной власти всегда все было хорошо.

Алексей Овчинников: Давайте вспоминать. Если вернуться к годам правления Евгения Михайлова, то весной 2004 года он попросил сотрудников Центра стратегических разработок «Северо-Запад» разработать проект стратегии регионального развития для Псковской области.

Игорь Савицкий: Алексей, если вы помните, у них была своя великолепная стратегия экономического развития Псковской области: в больших количествах выпускать спиртные напитки, в частности, водку на «Псковалко». По тем временам, Псковская область инвестировала каике-то совершенно невероятные деньги, освободили от всех налогов это предприятие и считали, что это будет локомотивом экономического роста Псковской области. И где сейчас это «Псковалко»? Хотя это предприятие нанесло колоссальные убытки предпринимателям Пскова и Псковской области. У нас была бы торговля на 30-40% на более высоком уровне сегодня, если бы не эта монополия на алкогольные напитки, которую, кстати, разбил я. Я много лет с этом боролся, мы дошли до верховного суда и разбили водочную монополию по всей Российской Федерации, дойдя до верховного судьи и потратив на это три или четыре года. Вот такая у меня есть небольшая заслуга перед Российской Федерацией.

Вот такая была концепция. Но, в то же время, необходимо сказать, что в администрацию Михайлова попал такой замечательный человек как Владимир Викторович Бланк. Это мой заместитель по экономике в моем холдинге. Он сделал совершенно великолепный документ. Все льготы мы сегодня получаем на основании того закона, который разработал он. Владимир Викторович собственноручно разработал закон о компенсациях на инвестиции в экономику Пскова и Псковской области, о поддержке предпринимательства. По-моему, он тогда возглавлял департамент по экономике у Михайлова, и был сделан единственный работающий закон, который работает много лет на территории Псковской области. На его основании мы получаем освобождение от налогов на имущество в случае инвестиций в свое хозяйство. Это закон, который принес очень много пользы Пскову и Псковской области. В разработке этого закона я не принимал никакого участия. Когда он был почти готов, я тогда был депутатом, он мне дал его почитать. Я к этому отнесся очень серьезно, почитал и дал свое положительное заключение о том, что закон, во всех отношениях, хороший. Так что, вот такой закон при Михайлове все же был.

Алексей Овчинников: А может быть, Евгений Эдуардович просто не успел реализовать тот самый проект стратегии развития, ведь он его закончил в декабре 2004 года, а потом упустил свое кресло.

Игорь Савицкий: Хочу сказать другое. При Михайлове вот этого бреда по поводу «Моглино» не было. Это все появилось при Кузнецове. «Моглино» появилось как такой фетиш-проект, все решили поприкалываться. У нас был такой депутат Меньшиков, он пришел, а там стояло какое-то разрушенное помещение возле Моглино. Он его демонстрировал, говорил, что нужно вложить сюда деньги области, мол, есть какой-то интересант в этом плане. Все началось с пустого разговора. Это были уже времена не Михайлова, а Кузнецова. Этот совершенно безумный проект начался при нем.

Алексей Овчинников: Кстати, именно при Михаиле Кузнецове появился второй вариант стратегического развития, стал опять разрабатываться концепт, и снова почему-то ничего не срослось.

Игорь Савицкий: Вы знаете, тогда в России еще никаких таких денег не было, как появились позже, вот эти нефтяные деньги поперли к нам. Никто не верил, что это будет хоть как-то реализовано, поэтому об этом все спокойно говорили, хлопали языками, никто серьезно ни о чем не думал. Считали, что от Российской Федерации, по большому счету, нам ничего не будет. А при Турчаке, раз, и дали достаточно большие деньги на развитие проекта «Моглино». Даже не знаю на основании чего. Нет ни одного документа, почитав который можно было бы сказать: «Да, это интересная идея, в экономике может что-то получится». Только и говорили: «Это длинные деньги, это когда-нибудь выстрелит». Это не выстрелит никогда, это выстрел в ногу Псковской области и города Пскова. Это все, что я могу сказать по поводу этого проекта.



Карикатура Алексея Меринова, mk.ru

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Екатерина и у меня вот такой вопрос: Игорь Николаевич, вы говорите о вашей негативном отношении к «Титан-Полимеру». А смогли ли вы добиться получения какой-то реальной экспертизы? Спасибо.

Игорь Савицкий: Почему-то перешли на «Титан-Полимер»...

Алексей Овчинников: Вспоминают ваши предыдущие выступления.

Игорь Савицкий: Вы знаете, здесь вышел какой-то совершенно потрясающий документ, сейчас попробуем его с вами как-то обсудить. По моему, это была государственная экспертиза предприятия по переработке ПЭТ-гранул в ПЭТ-пленку. Якобы это предприятие, по крайней мере так пишут СМИ, получает IV класс экологической опасности, и вообще для экологии не опасно, никакого вреда не наносит, и не делает никаких выбросов в атмосферу от начала и до конца. Вы знаете, я бы, конечно, хотел бы посмотреть саму экспертизу, желательно как-то ее получить на руки, или, чтобы ее опубликовали, и мы ее внимательно почитали.

У меня по этой экспертизе есть очень большой вопрос. Я хотел бы посмотреть, как там посчитан дебет выбросов. Наверное, почитав интернет и прессу, вы все знаете, что ПЭТ-бутылку нельзя разогревать до температуры выше 40 градусов. После этого начинают выделяться какие-то очень вредные для воды и для человека вещества. Чтобы из ПЭТ-гранул получить пленку, их нужно разогреть до температуры 100-130 градусов. Какие-то же вещества в конечном счете выделяются? Тем более, нужно переработать 78 тысяч тонн этих гранул. Их все нужно нагреть. Где расчеты? Какие вредные вещества выделятся, как они будут утилизироваться, насколько они вредны для окружающей среды? Я бы хотел посмотреть все эти расчеты. Только после того, как я сумею все это посмотреть, дай бог, чтоб я сумел, я смогу сделать по поводу этой экспертизы какие-то выводы. Пока ничего определенного сказать не могу. Знаю, что IV класс экологической опасности, пока просто удивлен, так как ничего не читал. Нужно почитать экспертизу, тогда будет все понятно.

Я через депутатов Псковской области или города Пскова попробую запросить эту экспертизу, если получу ее на руки, то постараюсь письменно выступить по этому поводу. Если экспертиза нормальная, то напишу, что она нормальная. Если там будут какие-то «косяки», то постараюсь в статье написать про то, что вычитал. Это все, что пока я могу сказать. Что касается другого предприятия, по выпуску самих ПЭТ-гранул, тут никакой экспертизы еще и нет. Меня смущает, что везде подобные предприятия с ПЭТ-гранулами являются предприятиями первого класса экологической опасности. У нас почему-то все говорят о II или о III классе. Это как? Хотя говорят, что у нас будет завод аналогичный тому заводу, который в Калининграде. При этом, в Калининграде завод первого класса экологической опасности. Когда обращаешься к нашим первым отцам города, они все говорят: «Игорь Николаевич, ну что вы торопитесь? Давайте дождемся экологической экспертизы». Такую позицию высказывает очень уважаемый у нас человек, это Котов Александр Алексеевич, председатель нашего областного Собрания. Я к нему неоднократно подходил по поводу «Титан-Полимера», мы с ним разговаривали, и он разводил руками: «Игорь Николаевич, успокойтесь, давайте дождемся экспертизы, а потом уже по этому поводу сможем что-то сказать».

А я вот обращаюсь к Александр Алексеевичу: Александр Алексеевич, да не надо вам и мне ждать этой экспертизы, нужно собрать областное Собрание и принять решение о том, какого класса экологической опасности должны строиться предприятия в «Моглино». Я считаю, что не выше III. Послушайте экспертов, послушайте экологов, послушайте тех людей, которые занимаются охраной памятников, охраной окружающей среды, и примите решение. Все споры тогда снимутся, уберется накал в обществе, не будут люди выходить на какие-то митинги, делать, с вашей точки зрения, какие-то не совсем адекватные действия, не будут возмущаться. Будет закон и в нем будет прописано: «Предприятия выше III класса экологической опасности в «Моглино» строиться не должны». Это будет великий шаг в сторону решения этой проблемы, которая висит над городом Псковом, над всеми псковичами, которая ставит под угрозу их здоровье, и вообще, по большому счету, их будущее. Это первое.

И второй момент, такое вот пожелание, Александр Алексеевич, - внимательно почитать закон о ОЭЗ «Моглино», с депутатами, комиссию создать какую-то, экспертов пригласить. По моему, закон сделан очень несовершенно, на основании того закона можно получать льготы бесконечно. Предприятие, которое там сядет, я сделал заключение, может получать льготы 100 лет, 200 или 300. Ты никогда не будешь платить налоги пока ты там. Так несовершенно написан закон. Пожалуйста, почитайте его внимательно, посмотрите. Если хотите, пригласите меня, я вам подскажу в каких местах там есть такие интересные уловки. Это те вещи, которые должно решить областное Собрание в виде закона, и не нужно ждать никаких экспертиз. Нужно сделать свое дело, которое вы, по большому счету, обязаны сделать. Вот и все.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, это Игорь Петрович. С огромным уважением к вам Игорь Николаевич, преклоняюсь перед вами с давних лет. Вам бы быть губернатором. У вас - опыт, такого возраста и должен быть губернатор. Ни одно дело, которое вы сделали не провалилось, а только поднялось. Единственное, очень жаль, что ваши магазины пропали, одни из лучших в городе были, примерно на уровне «Империала», который и то пытаются как-то продать. Вы родились в Пскове, если не ошибаюсь, учились в 8 школе. Вы истинный патриот и гражданин нашей области. Естественно, вы за то, чтобы мы не дышали этим. Вы не уезжаете куда-то на Ямайку отдыхать, а знаете, что это ваша Родина и хотите, чтоб мы здесь нормально жили. Сегодняшний губернатор тоже из Питера, он здесь, наверное, временно. Спасибо вам.

Алексей Овчинников: Игорь Николаевич, есть в городе у вас поклонники, которые желают вам даже возглавить регион. На самом деле подумывали об этом?

Игорь Савицкий: Нет, регион возглавлять я не буду, это не мое, это не для меня. У меня нет таких планов, даже, наверное, в политику возвращаться не буду. Что касается позиции, я достаточно много разговариваю с людьми, многие говорят, что предприятие не маленькое. По большому счету, в частных разговорах все разделяют мою точку зрения. Я не видел еще ни одного нормального человека, который спорил бы со мной по поводу «Титан-Полимера» или «Моглино». Споров никаких нет. Все только кивают и разводят руками. Только это все на кухнях, тет-а-тет. Никто не хочет об этом публично заявить. Хотя, не знаю почему. У нас что 37 год, что никто ничего сказать не может? У нас же есть многочисленные депутаты, есть отцы города, которые тоже должны сказать свое мнение по этому поводу. Если спрашивать, то интересные вещи все люди поднимают.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Илья. Периодически слежу за вашими публичными высказываниями, которые касаются социально-экономического развития региона. И, в принципе, во многом с вами согласен. Может быть уже пришло время вам как-то объединиться с другими предпринимателями, чтобы не в одиночку, а вместе выступить за то, чтобы не закапывать деньги в землю, а создавать климат для развития тем предпринимателям, которые уже работают на территории нашего региона.

Игорь Савицкий: Смотрите, у нас есть, по большом счету, три объединения предприятий. Первое - это Торгово-промышленная палата, Зубов Владимир Анатольевич ее возглавляет. Он экономист, заседает в совете по управлению «Моглино», экономикой Псковской области. Владимир Анатольевич, просьба к вам: вы экономист, напишите, пожалуйста, свое экономическое заключение. Вы же везде подчеркиваете, что «Моглино», по большому счету, это хорошо, «Титан-Полимер» очень даже неплохо. Вот и напишите, пожалуйста, как я написал статью. Найдите время, напишите свою статью по экономике «Моглино» с цифрами, чтоб мы поняли, как вы хорошо понимаете экономику, и как хорошо будет развиваться «Моглино» в дальнейшем. Обращаюсь к вам потому, что сам являюсь членом ТПП в лице двух предприятий. Так что, обращаюсь к вам вот с такой вот просьбой.

Второе, у нас есть Козловский Александр Николаевич. Он возглавляет РСПП. Он стал председателем этого союза и ни разу меня на его заседания не пригласил, хотя он еще пешком под стол ходил, а я уже был членом этого союза и не раз приглашался в Москву на экспертные советы, и участвовал там в разработке документов от этого союза. Сейчас он почему-то меня не приглашает. Он у нас тоже кандидат наук, экономист. Только слышу от него, как барабанит языком, что все прекрасно. Расчет дайте, пожалуйста. Александр Николаевич, напишите, пожалуйста, свой расчет о том, как у нас будет развиваться «Моглино», какие получим дивиденды. Вы - экономист, вы - предприниматель. Мы получим понимание о том, как там все будет прекрасно хотя бы через 10 лет.

Есть еще один человек у нас - «Опора России» Лесников Валерий Семенович. Хороший человек, мой друг, но тоже ничего определенного по поводу «Моглино» я от него не слышал. Хотя от него тоже было бы интересно получить заключение. Потому, что сегодня те трудовые ресурсы, которые у нас есть в Пскове, по старому плану это было 4 тысячи человек, а по новому будет вложено еще 5 млрд, а это уже 8 тысяч человек, которые уйдут работать в «Моглино». С кем будут работать наши предприниматели, наш малый и средний бизнес, который представляет Лесников Валерий Семенович. Его мнение тоже чрезвычайно важно и приятно было бы услышать.

Алексей Овчинников: А что насчет объединения с другими предпринимателями? Вы все бросаете вызов, а посотрудничать с кем-то?

Игорь Савицкий: А мне не дают объединиться. К Козловскому меня не приглашают, Лесников считает, что я уже вырос из малого и среднего бизнеса. Так все и получается. А Зубов Владимир Анатольевич тоже не приглашает меня никуда и никогда, даже на официальные встречи ТПП с другими предпринимателями. Как-то боятся они меня показывать.

Алексей Овчинников: Может быть, вам нужно попробовать самому выйти с инициативой? Самому вокруг себя объединить неравнодушных?

Игорь Савицкий: Я выхожу с инициативами и обращаюсь совершенно конкретно через ваш радиоэфир. Но пока вопросы повисают в воздухе.

Алексей Овчинников: Вы, кстати, еще забыли «Деловую Россию» и Виктора Почернина. Там тоже не получается?

Игорь Савицкий: Да, забыл. Никаких контактов просто нет. Я только помню, был у нас союз кооператоров, там были еженедельные планерки. Вот туда приходил, а там еще раз в две недели встречались с городской администрацией. Там были очень продуктивные совещания с предпринимателями, мы там активно обсуждали абсолютно все проблемы. И, прямо скажем, все проблемы, которые ставил союз кооператоров решались на 80%.

Алексей Овчинников: Но это было давно. Вы же согласитесь с тем, что один в поле не воин, тяжело сражаться одному с ветряными мельницами.

Игорь Савицкий: Я не воин, я просто предприниматель, я даже не политик и не депутат. Я не воюю, я просто констатирую факты, говорю то, что есть на самом деле.

Алексей Овчинников: Пара, тройка соратников и уже звучала бы убедительнее ваша точка зрения.

Игорь Савицкий: Вы знаете, я не готов. В моем возрасте уже, наверное, переворотами государственными заниматься не надо, или собирать митинги. Еще, понимаете, тут недавно прошел митинг противников завода «Титан-Полимер». Вы знаете, я и предполагал, что они никого не соберут. И не потому, что «Титан-Полимер» провел какую-то титаническую работу и всех убедил в чем-то. Никто не верит в то, что «Титан-Полимер» хороший и безопасный. Суть не в этом. Люди просто не уверены, что если они выйдут на митинг что-то поменяется, что власть их послушает. Они просто не хотят терять время. Если бы они знали, что выход на улицу к чему-то приведет, что-то сдвинется с мертвой точки, они бы обязательно вышли бы на улицу. Пошел бы мой сын, а я бы ему сказал: «Ну, сынок, тебе что, делать нечего? Ходить по этим митингам. Ничего не поменяется. Ты подумай, может быть, сделай что-то другое, что поменяет ситуацию в городе или области. Ты луче сходи на работу, поработай хорошо, заплати налоги. В городе от этого будет хоть немножко лучше. А на митинг ходить бесполезно», - сказал бы я ему. Люди просто не верят, что с помощью вот такой «сходки», такого митинга можно решить хоть какие-то проблемы нашего города и области. Люди просто не хотят терять время. А проблема «Титан-Полимера» и «Моглино» для людей очень актуальна. Все ее очень живо обсуждают, очень многие люди обращаются ко мне за какими-то комментариями. Я пытаюсь что-то объяснить, людей это действительно интересует. Это очень горячие вопросы и власть это почувствует, когда будут очередные выборы.

Алексей Овчинников: Игорь Николаевич, вернемся к стратегии. Сейчас разрабатывается новая краткосрочная, и еще долгосрочная - целых две. Поговорим о краткосрочной. На нее нам государство собирается выделить 10 млрд рублей. Мы просили 280 млрд, дали в 28 раз меньше. Справедливости ради, нужно сказать, что всем нуждающимся регионам выдали по 10. Что же смущает? Что почти половина из этой суммы - 4,5 млрд рублей - пойдет на расширение ОЭЗ «Моглино». Мы опять туда вбухиваем немалые деньги. Зачем же это делать, если пока не видим осязаемого выхлопа от первой зоны?

Игорь Савицкий: Я не знаю зачем. Во-первых, действительно, нужно разобраться с первой зоной, что там получилось, что получилось с инвестициями, куда они ушли. По-моему, они ушли просто как вода в землю без всякого результата. Я думаю, что это абсолютно неверный шаг. Я об этом писал в своей статье. Во-вторых, если и вкладывать деньги в экономику Пскова, то в Северо-Западный промышленный узел. Посмотрите, сколько предприятий вокруг «Зубчатки» в безобразном состоянии, инфраструктура - в безобразном состоянии. Хотя ее, с минимальными вложениями, можно было бы привести в порядок и получать оттуда. Там не надо больших освобождений от налогов. Нужно подумать, кого освобождать от налогов на имущество. Тех, кто приводит его в порядок, того и освобождать, но на какое-то короткое понятное время. Я не про себя, кстати, говорю. Освободите, пожалуйста, других, у меня там уже почти все построено.

Но вообще, на самом деле, если по-хозяйски к этому вопросу подходить, у нас же очень плохо с работой в наших районах — Дновский район, Порховский, Дедовический. Там же нет рабочих мест, там нет предприятий. Вот там бы отрывать их. Я считаю, что это было бы хорошо и правильно. Там с рабочими местами действительно очень плохо, там нужно решать проблему. А сюда вкладывать совершенно бессмысленно. Было у нас совещание по этой программе экономики...

Алексей Овчинников: Напомню радиослушителям, что 2 октября губернатор собрал 40 промышленников, включая вас, на встречу. Наверное, все-таки посоветоваться?

Игорь Савицкий: И вот что получилось. Он собирает нас. Сели за стол очень серьезные предприниматели. Салагаева выступила, сделала доклад, что надо 280 млрд, но и 50 нам бы хватило. Но суть-то в чем? О чем выступали предприниматели? О нехватке рабочих рук. Не надо создавать рабочие места в «Молгино», сегодня людям не хватает работников: квалифицированных инженеров, рабочих. Все разрываются от дефицита рабочей силы. Вся эта сила «рвет когти» в Санкт-Петербург, в Москву, еще куда-то. Почему? Потому, что мы не можем наших работников обеспечить достойной заработной платой. Это, кстати, зависит от налоговой политики наших областных властей по отношению к предпринимателям города. В городе нужно давать льготы, чтобы повышалась заработная плата на наших предприятиях. Кто повышает зарплату, тому и льготы. Вот так нужно поступать, это было бы, по крайней мере, разумно и справедливо. Но вместо этого «Моглино». И ни слова в ответ.

Притащили педагогический институт бывший — наш университет. И они там выступали о том, как они будут готовить за деньги кому-то какие-то программы. Все это было абсолютно неконкретно, без какой-либо ближней перспективы. Вот так спокойно поговорили. Назвали 18 точек роста...

Как я все это видел? Приходим мы на совещание, Салагаева читает какой-то короткий доклад, выступает губернатор: «Ребята, есть 18 точек роста. Хотим поделить от 280 до 50 млрд. Вот обоснование нашего серьезного проекта. 4 комитета работало». Нам дали бы каждому по флешке, мы бы пришли домой, распечатали бы, внимательно бы все почитали. У кого были бы предложения, тот бы дал, у кого не было, те поддержали бы своим молчанием инициативу губернатора. Мы бы почитали про 18 точек роста посмотрели бы экономическое обоснование, поняли бы, что там будет расти и в какую сторону. Это было бы понятно. По факту получилось без всякого экономического обоснования, без всякого расчета: «У нас 18 точек роста, 50 млрд, 280 млрд. Давайте сюда, мы их освоим».

Алексей Овчинников: Вдруг откуда ни возьмись...

Игорь Савицкий: Теперь про 4,5 млрд. Ну, может быть, мы что-то не знаем. Выделили вы хоть 5 млрд на «Моглино», да ради бога. Но расчет нам опубликуйте, чтобы мы могли реально что-то почитать и посмотреть, куда вы их пошлете, как это все у нас будет цвести и пахнуть, ка поднимется экономика города Пскова, благодаря тому, что еще 4,5 млрд вбросят в «Моглино».

Алексей Овчинников: До этого создавались же стратегии, и они всегда были в публичном доступе. А что с того? Ну, опубликовали...

Игорь Савицкий: Расчетов-то нет. Когда я был депутатом, я все время ругался с нашими великими экономистами. Их заключения, это как заключения школьника 9 класса.

Алексей Овчинников: Ну как же школьник?! Ведь привлекался центр стратегических разработок «Северо-Запад», еще был какой-то центр создан позже, сейчас - Высшая школа экономики.

Игорь Савицкий: Я, наверное, чего-то не знаю. Вы мне покажите, дайте ссылочки, где есть их расчеты. Я с удовольствием их почитаю. Там какие-то миллиарды, которые куда-то нужны, но расчета и обоснования никакого нет. У нас была такая девушка очень симпатичная — Ольга Торбич. Она очень энергичный человек и очень хотела хорошо что-нибудь рассказать про «Моглино». Она выступала просто феерически, но ни одного расчета по поводу «Моглино» она не предоставила, хотя мы ее ни раз просили обосновать все расходы на него. Все экономические проекты находятся примерно в таком состоянии, как наше «Моглино», расчетов никаких нет. Я не понимаю, как деньги в нашем государстве раздают? Хотел бы понять вот этот алгоритм выдачи миллиардов на развитие экономики. Ведь это должны делать на основании какого-то экономического расчета. Так дайте этот расчет почитать.

Теперь про экспертов Высшей школы экономики. Собрали нас впустую, в таком формате, что ни поддержать, ни опровергнуть ту великолепную концепцию, которую представлял наш губернатор. Потом прошел примерно месяц и нас снова собрали на какие-то военные игры. Говорят, что там будет что-то разбито по каким-то кластерам, по каким-то кабинетам, мы будем обсуждать какие-то темы, вырабатывать какую-то стратегию. Я сначала хотел на это пойти, но когда внимательно посмотрел программу, понял, что не нужно. Это просто для школьников выпускных классов, называется экономическая игра.

Алексей Овчинников: Да, вот такая почти игровая форма. На меня обижаются, когда я так говорю, но это действительно было больше похоже на игровую форму, чем на серьезную работу.

Игорь Савицкий: Поэтому приглашать серьезных людей на такие совещания, я думаю, не следует. Тем более, пригласили-то за 12 часов до начала.

Алексей Овчинников: Вот вы говорите про льготы, про какое-то обеспечение предпринимателям более комфортных условий ведения бизнеса. Но ведь у нас в области создана огромная инфраструктура по поддержке предпринимательства. У нас есть специализированный комитет при региональной власти - по экономическому развитию и инвестиционной политике, есть Агентство инвестиционного развития, которое пока не может приобрести руководителя без приставки и.о., есть разнообразные центры - по поддержки промышленности, экспорта, есть Фонд развития предпринимательства... Я даже сейчас не возьму на себя смелость все их перечислить. Мне кажется, что у нас действительно очень много различных форматов, инструментов по поддержке. Вы, как предприниматель, как это богатство оцениваете?

Игорь Савицкий: Это совершенно пустые организации, они экономике Псковской области и предпринимательству не нужны.Если мы их все сократим, начиная от транспортного отдела, то это будет большая экономия бюджету Псковской области. Бюджет с этого дела получит много-много денег. Это заработная плата и другие расходы тех чиновников, которые сидят бесполезно в комитетах и занимаются совершенно бесполезными делами. Более того, я не думаю, что они очень компетентны в этих делах. Когда человек не работал в бизнесе ни дня и возглавляет какой-то комитет по промышленности или экономике, думаю, что это не совсем правильно. Не нужны такие комитеты. Мы - предприниматели - в таких комитетах не нуждаемся. Лучше сэкономить эти деньги и кинуть их на развитие здравоохранения, учебного процесса, школ и детских садов. Это было бы намного правильнее. Псковские предприниматели в таких отделах и структурах не нуждаются абсолютно. Я говорю это со всей ответственностью.

Алексей Овчинников: А чиновники считают, что вы просто не умеете пользоваться этими инструментами, раз критикуете. Говорят не конкретно вам, а всем оппонентам.

Игорь Савицкий: Наверное, самый близкий к нам инструмент, это бизнес-инкубатор. Я сходил посмотрел на это убогое заведение несколько раз и посчитал за сколько я мог бы сделать такой проект. Если бы город мне платил порядка 900 тысяч рублей, я бы его реализовал, только в прекрасных помещениях, все это было бы красиво, квалифицированно и компетентно. Сегодня город тратит 6 миллионов, а там просто какой-то «гадюжник» непонятный, с непонятным выхлопом и функциями. Чтобы понять как работают все эти отделы, связанные с экономикой, сходите в бизнес-инкубатор, посмотрите все внимательно. Пройдите по этим обшарпанным скучным кабинетам - и вы поймете, как чиновники «стараются» способствовать развитию нашей экономики.

Алексей Овчинников: Игорь Николаевич, а стратегии развития то нам нужно писать? Пусть не будем приглашать каких-то экспертов за много-много денег, а будем опираться на своих предпринимателей. В целом, стратегия - это нужный документ?

Игорь Савицкий: Я думаю, да. Давайте соберем все мнения, какую-то комиссию на основании нашего депутатского корпуса, они же пишут какие-то законы, а, может, с исполнительной власти. Какой-нибудь замгубернатора собрал бы предпринимателей, у нас есть помощники, да и сами мы можем кое-что написать. Посидели бы, написали бы что-то. Только главное, чтобы все это не пошло в урну. Вы знаете, я много чего писал, с абсолютно нулевым эффектом, я был депутатом и много чего говорил, тоже с нулевым эффектом, прямо вам скажу. Как-то плохо у нас слушают предпринимателей.

Алексей Овчинников: Что бы вы посоветовали? Есть такое словосочетание «благоприятный инвестиционный климат». Какими инструментами и подходами, по вашему мнению, можно сделать инвестиционный климат Псковской области благоприятным?

Игорь Савицкий: Должны быть какие-то налоговые послабления. Есть много вещей, где мы находимся в бесконечной борьбе с государством. Эту борьбу нужно закончить. Это налоги на транспорт - нужно посмотреть, что там происходит. Вообще, происходят абсолютно безобразные вещи. Любой большегрузный транспорт, особенно вся строительная техника, передвигается по территории Псковской области незаконно. Мы живем с законами, если нагрузка больше 8 тонн на ось в транспорте, то ходить по Псковской области без спецразрешения по Псковской области нельзя. Вся серьезная строительная техника имеет нагрузку на ось больше 8 тонн, поэтому она передвигается совершенно нелегально. А штрафы там не детские, по моему, до 800 тысяч рублей за выезд вот такой машины на трассу. Было бы так: заплатил какие-то деньги, получил «дозвол» на выход техники и поехал. А у нас нужно на это 60 дней. Как за 60 дней, даже за 30 можно спланировать куда поедет твой подъемный кран или куда поедет твой бетонный миксер?

Второй момент, все время приезжают очень хитрые люди, которые говорят: «Так, ваши помещения стоят 100 млн рублей. Поэтому налог 1,8% будете платить». Это огромные деньги! Я им говорю: «С чего вы решили, что 100 млн рублей? Давайте попробуем провести за 30?». Они отвечают, что нет, они ничего не знают. И мы ходим по судам. Мало того, эти люди ни за что не отвечают. Они назначают эти цены с потолка, потом все бьются по судам, по экспертизам, отыгрывают там половину или большую часть в конце конов, а эти люди, которые нам сделали такие проблемы, за свою деятельность никакой ответственности не несут, с них волосы не падают. Они просто ходят и назначают нам платежи. Как такое возможно? Откуда у нас будет нормальный инвестиционный климат?

Я считаю, что те предприниматели, которые увеличивают заработную плату на территории города Пскова, приводят в порядок свои здания и сооружения, должны иметь полное освобождение от налогов на имущество на тот срок, пока они этим занимаются.

Я считаю, что много проблем у предпринимателей. Я уже давно в бизнесе и мне эти проблемы более-менее легко решать, но у других предпринимателей, кто в бизнесе недавно, проблем намного больше, чем у меня. Еще бы их послушать, их бы проблемы порешать. А у них проблемы с полицией, с силовиками, с налоговой. Людей нужно консультировать, как-то решать все эти вопросы. Это благоприятствовало бы созданию нормального инвестиционного климата города Пскова. И еще одна очень важная вещь: чтобы к вам поехали какие-то инвесторы, вы сначала со своими инвесторами постарайтесь наладить отношения, относитесь к ним хорошо. Ко мне относятся нейтрально, но хорошо не относятся. Никаких льгот и никакой помощи я не имею. Пока у вас к нам такое отношение, не будет у вас никаких инвесторов из других стран и городов, и не будет вам в этом деле никакого счастья. Будет просто пустая деятельность, которая ни к чему реальному, ни к каким успехам не приведет.

Звонок радиослушателя: Добрый день, это Николай Филиппович. У меня вот такое предложение: у вас хорошие мысли, но вы их формализуете. Зачем писать на ПЛН статьи, мы пока не имеем регионального закона о петициях и массы не могут написать губернатору. Пока пользуемся ФЗ-59, где эффективно то, что один написал и получит ответ. Вы напишите губернатору предложение по III классу опасности. А он через месяц вам ответит, тогда вы сможете это опубликовать. У нас же главный законодатель - это губернатор. Пусть он подготовит такой проект.

Игорь Савицкий: Спасибо за совет. Попробую написать.

Алексей Овчинников: Теперь давайте поговорим про куратора. Благодаря тому, что у нас готовится краткосрочная стратегия, которая должна как-то нам помочь, у нас появился свой куратор — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он уже приезжал к нам в регион, для него тут устраивали индивидуальную выставку достижений народного хозяйства. Как считаете, появление такого куратора нам поможет?

Игорь Савицкий: Я же не исполнительная власть Псковской области. Его так встречали, видимо, он действительно важный человек в экономике России и может реально чем-то помочь Псковской области. Это тоже интересно. У меня вот достаточно неплохой технопарк, более двух тысяч работающих, 60 предприятий, можно было бы все показать. Но ко мне их никто не привозил.

Алексей Овчинников: И на выставку вас не позвали.

Игорь Савицкий: Вот такое отношение нашей исполнительной власти к нашим местным инвесторам. Мало того, это не только при сегодняшнем губернаторе, при вчерашнем и позавчерашнем было примерно тоже самое.

Алексей Овчинников: Говорят, что в Псковской области по итогам прошлого года впервые с 2013 года был зафиксирован рост инвестиций, аж сразу на 6%. Меня эти цифры немного смущают, поскольку мы видим достаточно печальные вести с псковских заводов. В частности, от ваших соседей, входящих или входивших в ГК «Технологии металлов». В чем причина того, что у нас заводы закрываются? Именно в том, что у нас не до конца проработана эта льготная политика?

Игорь Савицкий: Что касается заводов, это все-таки глобальные процессы, не в Псковской области это все творится, это уже в рамках Российской Федерации, где тоже не уделяют очень большого значения реальной экономике. Военно-промышленный комплекс еще пытаются как-то развивать, есть какие-то президентские программы. Но, что касается, развития промышленности, такого настроения у руководства РФ нет. Поэтому и закрываются заводы в Пскове.

Что же касается роста инвестиций, статистика — лукавая вещь. Может быть сейчас кто-то заканчивает какие-то крупные объекты на территории Пскова, заявляет их в статистику, и действительно идет какое-то повышение. Инвестиционный климат радикально не поменялся, он очень вялый. В то же время, что-то в Псковской области делается: строятся какие-то дома, магазины, новые здания и помещения. Строители у нас не без работы. Какие-то инвестиции делают. Сказать, что полный «депресняк» и мы сидим в луже, мы не можем. Мало того, частный сектор шевелится: строятся дома, строятся дачи, обрабатывается земля. Что-то меняется к лучшему

Алексей Овчинников: Какая-то движуха есть.

Игорь Савицкий: Все не так безобразно плохо, как бывает кажется.

Звонок радиослушаетля: Здравствуйте, это Сергей Иванович. Приветствую Игоря Николаевича, его разумные подходы и мысли. Хотелось бы добавить: дело в том, что наша область больна, и эта болезнь — это высокие расходы бюджета, маленькие доходы. Кстати, и министерство финансов требует постоянно уменьшить расходы,чему противится наша региональная администрация. Что необходимо сделать с этой бюджетной политикой? Сделать нужно имущественный комплекс. Он у нас не эффективный, наполовину в тени. Его нужно освободить для инвестиций лет на 10. Нужно начинать всех на 5-10% урезать, компенсируя это деловой активностью. Тогда наша область и выздоровеет. Пока у нас существует такой бюджет и такие неэффективные и убыточные муниципальные и государственные предприятия, мы ничего сделать не сможем.

Алексей Овчинников: Достаточно спорное мнение с той точки зрения, что расходы нашего бюджета характеризуются как социальные, по большей части. А предлагается урезать образование и здравоохранение в угоду бизнесу.

Игорь Савицкий: Я не думаю, что нужно урезать здравоохранение и образование. Проблема-то в чем? Не думаю, что там рационально вкладываются деньги. Нужно подумать о вложениях в эти области, чтобы они были рациональны. Уменьшать их не нужно, нужно увеличивать. Только нужно смотреть за тем, чтобы вложения приносили какую-то пользу. Я могу привести вам пример, строился новый корпус в областной больнице, были потрачены достаточно большие деньги. В нем даже лифта нет для тех, кто приходит навестить больных, чтобы подняться на 5 или 6 этаж. Там ходят пожилые люди. Ну как можно было так вложить деньги? На это здание смотреть без слез нельзя. Там были потрачены огромные деньги, несколько раз пересматривался бюджет. Порой вот так вкладываются деньги в здравоохранение.

Алексей Овчинников: Вопрос не в урезании денег, а в их грамотном использовании, и в контроле.

Игорь Савицкий: Да, но расходы на здравоохранение и образование, безусловно, нужно увеличивать. Вот как раз органы исполнительной власти должны не бизнесом заниматься, в котором они ничего не понимают, а смотреть за рачительным использованием бюджетных денег именно в этих сферах. Я во многом согласен с Сергеем Ивановичем, но не в урезании денег.

Звонок радиослушателя: Меня зовут Светлана, я уважаю позицию выступающего. Вы говорили, что нужно снижать налоги, а областное Собрание собирается повышать транспортный налог на ближайшей сессии. Вы в курсе этого? Как к этому относитесь?

Игорь Савицкий: Я отрицательно к этому отношусь. Но я не думаю, что там областное Собрание собирается повышать. Обычно такие бумажки приходят из исполнительной власти. Я не знаю, может быть, они действительно тормознут этот налог, но обычно все это пропускается под «ура». К сожалению, вот так работает областное Собрание. Не знаю почему так происходит, но это происходит очень давно. Собрание и при мне работало примерно также. Администрация вносит какие-то налоги, и это со свистом проходит, так было и 10, и 15 лет назад. Я не сильно понимаю почему.

Алексей Овчинников: Мы говорили о том, что для Псковской области определено 18 направлений для развития. Вы сказали, что этому нет никакого экономического подкрепления. А меня смущает такой большой разброс. Как считаете, какие у нас на самом деле есть драйверы развития? Промышленность, сельское хозяйство...

Игорь Савицкий: Сельское хозяйство развивать надо, это отдельная тема и об этом поговорят специалисты по сельскому хозяйству, те, кто реально работает в этом секторе экономики. Им нужно заниматься. Я считаю, что у нас земля благословенна, по крайней мере, лучше, чем в Финляндии, где все весьма хорошо растет, к слову. Что касается города Пскова — это Запсковье и Северо-Западный промышленный узел. Он нуждается в инвестициях, там необходимо привести в порядок всю инфраструктуру. На Запсковье очень неплохое малоэтажное строительство. В центре надо строить дома в малые этажи, а там они уже есть. Там нет дорог. Как там живут люди, я не понимаю. Совершенно прекрасные дома без дорог стоят. Там куча заброшенной земли, не приведенные в порядок предприятия. Туда нужно вкладывать деньги областной администрации. Мало того, вкладывать нужно не в предприятия, а в инфраструктуру: делать дороги, освещение, канализацию, ливневку.

Алексей Овчинников: Тогда и бизнес туда подтянется.

Игорь Савицкий: Да. А для людей, которые реально будут вкладывать деньги в развитие Северо-Западного промышленного узла, нужно делать какие-то «освобождения». Я уверен, все льготы должны быть ограничены во времени, они не должны быть вечными. Дали льготу, прошло 5 или 10 лет, все, теперь платите налоги. Иначе экономику Пскова и Псковской области мы никак не вытянем. Те же кластеры. Вот, например, у нас есть электро-технический. По-моему, это полная фикция. Я не верю в такие вещи, это не может работать. Какие-то слова и опять миллионы и миллиарды подтягиваются. Опубликуйте, пожалуйста, финансовый отчет. Как работает этот кластер? Какие там обороты? Сколько услуг и на какие суммы оказали эти предприятия друг другу. Я не вижу, что это работает. Да оно и не может работать в принципе. Это еще один тупиковый пусть, куда тянут деньги нашего городского, областного бюджета и бюджета РФ. Это путь в тупик.

Алексей Овчинников: А не получится, что мы разовьем Северо-Западный промышленный узел, а туда начнут приходить предприятия определенного класса опасности?

Игорь Савицкий: Вы знаете, на «Моглино» как медом намазано, одни химические предприятия: то краски разливают, то «Титан-Полимер» со своими объектами к нам прется. Это те предприятия, которые обычно никуда не пускают. Можно же законом внести ограничения. Там же у нас предприятия II класса опасности, можно запретить стоить I класса. Какие проблемы то? Это проблема вполне решаема законодательно.

Алексей Овчинников: Спасибо за эфир. К сожалению, его время подошло к концу, но вы всегда желанный гость нашей студии. Я думаю, что у нас найдется еще много тем, которые мы сможем обсудить, уверен, что и радиослушатели к нам присоединятся снова. Спасибо.

Игорь Савицкий: До свидания.