Экономика

Виктор Антонов о бюджете-2020: Средств будет достаточно, чтобы не существовать, а жить и развиваться

Проект бюджета Псковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов позволяет говорить о том, что средств региональной казны будет вполне достаточно для того, чтобы не существовать, а жить и развиваться. Таким мнением с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, глава парламентской фракции «Единая России» Виктор Антонов, комментируя итоги консультационной встречи главы региона с депутатами-единороссами.

«Всегда в это время года мы принимаем бюджет Псковской области, и всегда вокруг этого процесса возникает некий ажиотаж, ведется много разговоров. И, наверное, это совершенно справедливо, потому что бюджет – это наша жизнь. Бюджет – это, прежде всего, социальная сфера, здравоохранение, образование, культура и в принципе широкий спектр нашей жизни», - отметил он.

Виктор Антонов подчеркнул, что очень важно не только определить направления, по которым будут направлены средства областной казны, но и рационально их расходовать, ведь не секрет, что денег зачастую на все потребности региона не хватает.

«Проблем у Псковской области очень много, но бюджет есть бюджет: его средств всегда не хватает, его всегда мало. Даже те регионы, у кого есть лишние деньги, знаю, что у нас есть и такие в стране, говорят, что им не хватает денег. Конечно, всегда хочется большего, но я бы сказал, что наш бюджет вполне достаточен для того, чтобы не существовать, а жить и развиваться», - добавил парламентарий.

По его мнению, жители Псковской области видят, как много усилий приложили региональные власти, чтобы бюджет получил дополнительные средства из федерального центра: в этом году активно велись работы на дорогах, стадионах, в учреждениях здравоохранения и образования, в школах и детских садах - наглядный пример достигнутый договоренностей.

«Этот процесс, который сегодня усиленно проходит в Псковской области, заложен в бюджете и на следующий год», - заверил Виктор Антонов.

Он также обратил внимание на готовность губернатора региона вести конструктивный диалог с парламентариями. «На мой взгляд, а я давно в политике, то, что сейчас происходит при губернаторе Михаиле Ведерникове, это - новое для региона. Это радует, потому что он нас призывает – будьте активнее, депутаты: встречайтесь с населением, смотрите, какие проблемы есть на местах, вызванивайте напрямую работников исполнительной власти, обращайтесь ко мне. Если есть проблемы – глава региона всегда открыт для общения. И эта позиция губернатора очень правильная, справедливая и нужная. Потому что проблем очень много. Но среди них много и таких, которые можно решить на месте», - заявил вице-спикер областного заксобрания.

Он в добавил, что и на традиционной консультационной встрече главы региона с депутатами-единороссами, предваряющий бюджетные слушания, состоялся конструктивный и открытый разговор о существующих проблемах в Псковской области.

«Я считаю, что такие встречи приносят пользу всем – и исполнительной власти, и губернатору, и парламентариям», - заключил Виктор Антонов.

Напомним, проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» поступил на рассмотрение в региональный парламент. В соответствии с региональным законодательством главный финансовый документ области уже рассмотрели на публичных слушаниях, впереди - обсуждение на парламентских комитетах и рассмотрение в первом чтении на сессии Собрания.

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Важной частью бюджетного процесса являются и серии бюджетных консультаций главы региона с фракциями областного парламентам, которые в этом году стартовали 19 ноября со встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с единороссами.