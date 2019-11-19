Виктор Антонов о бюджете-2020: Средств будет достаточно, чтобы не существовать, а жить и развиваться

Проект бюджета Псковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов позволяет говорить о том, что средств региональной казны будет вполне достаточно для того, чтобы не существовать, а жить и развиваться. Таким мнением с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, глава парламентской фракции «Единая России» Виктор Антонов, комментируя итоги консультационной встречи главы региона с депутатами-единороссами.
«Всегда в это время года мы принимаем бюджет Псковской области, и всегда вокруг этого процесса возникает некий ажиотаж, ведется много разговоров. И, наверное, это совершенно справедливо, потому что бюджет – это наша жизнь. Бюджет – это, прежде всего, социальная сфера, здравоохранение, образование, культура и в принципе широкий спектр нашей жизни», - отметил он.
Виктор Антонов подчеркнул, что очень важно не только определить направления, по которым будут направлены средства областной казны, но и рационально их расходовать, ведь не секрет, что денег зачастую на все потребности региона не хватает.
По его мнению, жители Псковской области видят, как много усилий приложили региональные власти, чтобы бюджет получил дополнительные средства из федерального центра: в этом году активно велись работы на дорогах, стадионах, в учреждениях здравоохранения и образования, в школах и детских садах - наглядный пример достигнутый договоренностей.
«Этот процесс, который сегодня усиленно проходит в Псковской области, заложен в бюджете и на следующий год», - заверил Виктор Антонов.
Он также обратил внимание на готовность губернатора региона вести конструктивный диалог с парламентариями. «На мой взгляд, а я давно в политике, то, что сейчас происходит при губернаторе Михаиле Ведерникове, это - новое для региона. Это радует, потому что он нас призывает – будьте активнее, депутаты: встречайтесь с населением, смотрите, какие проблемы есть на местах, вызванивайте напрямую работников исполнительной власти, обращайтесь ко мне. Если есть проблемы – глава региона всегда открыт для общения. И эта позиция губернатора очень правильная, справедливая и нужная. Потому что проблем очень много. Но среди них много и таких, которые можно решить на месте», - заявил вице-спикер областного заксобрания.
Он в добавил, что и на традиционной консультационной встрече главы региона с депутатами-единороссами, предваряющий бюджетные слушания, состоялся конструктивный и открытый разговор о существующих проблемах в Псковской области.
Напомним, проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» поступил на рассмотрение в региональный парламент. В соответствии с региональным законодательством главный финансовый документ области уже рассмотрели на публичных слушаниях, впереди - обсуждение на парламентских комитетах и рассмотрение в первом чтении на сессии Собрания.
Важной частью бюджетного процесса являются и серии бюджетных консультаций главы региона с фракциями областного парламентам, которые в этом году стартовали 19 ноября со встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с единороссами.