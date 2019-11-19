Экономика

Михаил Сутягинский: Наш проект принесет региону только пользу и откроет новые возможности для псковичей

Ключевым моментом деятельности группы компаний «Титан» является выстраивание надежного фундамента для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с населением регионов, в которых мы реализуем свои проекты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

«Мы заинтересованы в развитии людского потенциала и создании рабочих мест, которые дают людям возможность строить серьезную профессиональную карьеру. Наши научные разработки постоянно интегрируются в местные вузы, и являются хорошим стимулом развития молодежной науки, а социальные проекты помогают людям ощутить себя яркой частицей общества», - заявил он.

Михаил Сутягинский напомнил, что завод «Титан-Полимер» получил разрешение на строительство завода по производству БОПЭТ-пленок в особой экономической зоне «Моглино». «Это значит, что теперь мы располагаем всеми необходимыми экспертизами и документами для выхода на строительную площадку», - добавил он.

«Сегодня мы хотим продолжить диалог со всеми заинтересованными сторонами: жителями, общественниками, депутатами - о нашем будущем сотрудничестве. В очередной раз мы готовы ответить на все ваши вопросы. Мы анализируем каждое обращение, поступающее в нашу общественную приемную в Пскове, и готовы к открытому разговору. У меня есть полная уверенность в том, что наш проект принесет псковскому региону только пользу и откроет новые возможности для псковичей. Вся экономика проекта рассчитана на баланс отношений и возможностей», - заключил Михаил Сутягинский.

Напомним, с начала текущего года в псковском регионе прошел ряд митингов против строительства в «Моглино» завода «Титан-Полимер», первые из которых были массовыми. Общественные деятели, политики и эксперты высказывались как за, так и против строительства данного предприятия.

В октябре текущего года Роспотребнадзор утвердил санитарно-защитную зону первой очереди завода «Титан-Полимер», а Общественная палата Псковской области выдала предприятию положительное экспертное заключение.