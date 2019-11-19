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Экономика

Искусственные алмазы хотят выращивать в ОЭЗ «Моглино»

04.12.2019 16:18|ПсковКомментариев: 0

В особой экономической зоне «Моглино» компания «Синтез Технолоджи» намерена открыть производство монокристаллов углерода - синтетических алмазов и монокристаллических пластин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании экспертного совета ОЭЗ ППТ «Моглино» сообщила гендиректор компании Екатерина Наговицына, которая представила соответствующий инвестпроект. 

По ее словам, цель реализация проекта - увеличение количества выпускаемой продукции. Сейчас производство осуществляется на 1 прессе, а планируется ввести еще 10. 

Планируемые инвестиции составят 607 млн рублей. Капитальные затраты - 456 млн рублей - в основном пойдут на закупку оборудования. Часть средств будет отправлена на подготовку площадки.

При этом Екатерина Наговицына отметила, что первые налоговые отчисления предприятие начнет отчислять уже в 2020 году. В следующем же году инвестор планирует осуществить монтаж оборудования, запустить пуско-наладочные работа. Старт производства намечен на третий квартал 2020 года.  

На предприятии планируется создать 28 рабочих мест, средняя заработная плата составит 60 тысяч рублей.  

И.о. гендиректора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Андрей Яковлев отметил, что производство будет размещаться на уже готовых производственных площадях, возведенных управляющей компанией ОЭЗ ППТ «Моглино». Несмотря на это, инвестиции, по его словам, запланированы достаточно большие. 

«Этот проект имеет государственное значение. Мы получили поддержку у Минпромторга. В нашей продукции заинтересована военная промышленность, производители электроники и другие», - подчеркнул учредитель ООО «Синтез Технолоджи» Александр Комягинский.

Отметим, что в июне текущего года инвестпроект «Синтез Технолоджи» рассматривался на заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» и получил одобрение. За это время предприятие провело несколько переговоров, заручилось поддержкой Фонда развития промышленности. 

Заявлялось, что производство будет экологически безопасно, без каких-либо вредных выбросов. Порядка 80% продукции планируется поставлять на  экспорт, остальное  - внутрироссийское потребление.

Источник: Псковская Лента Новостей
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