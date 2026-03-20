Жители СЗФО доверили Сберу на 40% больше накоплений, чем годом ранее

В январе-феврале 2026 года жители Северо-Запада вложили в срочные вклады Сбера почти на 40% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Частота оформления таких депозитов в СЗФО выросла на 11%. Наибольшую активность проявили жители Архангельской области (прирост 16%), а также Санкт-Петербурга и Карелии (по +12%), сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Лидерами по динамике роста объемов привлекаемых средств во вклады стали Архангельская (+51%), Вологодская (+46%) и Ленинградская (+44%) области. Эти же регионы вошли в число лидеров и по доле в общем портфеле привлечённых средств на вклады в Сбере за первые два месяца текущего года. Ожидаемо, основным центром притяжения остается Санкт-Петербург: на него приходится половина всего объема сбережений (50%) и 45% от общего количества открытых счетов.

Основным каналом привлечения вкладов на Северо-Западе остаются цифровые сервисы: 70% договоров оформляется через мобильное приложение и веб-версию СберБанк Онлайн. В Санкт-Петербурге и Мурманске этот показатель еще выше и достигает 75%.

«Результаты января-февраля закономерны: мы видим, как синергия выгодных ставок и бесшовных цифровых инструментов продолжает обеспечивать стабильный рост. Цифра в 70% оформлений через СберБанк Онлайн — не просто статистика, а изменение привычек. Этот показатель вырос почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Мы делаем сбережения удобными. Вкладчикам нравится управлять накоплениями в пару кликов. Люди ценят время и выбирают технологичный комфорт без потери доходности», - рассказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В Сбербанке представлена оптимальная линейка вкладов. Ставки варьируются в зависимости от срока, суммы, а также возможности снятия и пополнения. Открыть вклад можно в отделениях банка, на устройствах самообслуживания или в СберБанк Онлайн.

Подробнее – на сайте банка.

Реклама: ПАО Сбербанк России. Erid: 2SDnjenztmF