Строительно-инновационный форум состоялся в Пскове

Союз Торгово-промышленной палаты Псковской области в содружестве с коллегами из Белорусской ТПП организовал Строительно-инновационный форум для заинтересованных компаний региона 18 марта в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской ТПП.

Фото здесь и далее: ТПП Псковской области

Участниками форума с псковской стороны стали руководители и представители строительных компаний, проектировщики и застройщики Псковской и Новгородской областей.

В начале мероприятия с приветственным словом обратился президент Союза «ТПП Псковской области» Владимир Зубов.

Президент ТПП сказал, что уже стало приятной и доброй традицией принимать белорусскую делегацию в первом квартале года. Такие встречи имеют позитивные результаты: более 30 псковских компаний активно работают с белорусскими представителями, имеют намерения на расширенные делового сотрудничества.

На форуме состоялись выступления псковских и новгородских компаний.

Владелец ООО «НИКА» (Великий Новгород) в своем выступлении акцентировал внимание на позитивном развитии кооперационных связей между предпринимателями двух регионов и планами установления деловых контактов с потенциальными партнерами в Республике Беларусь. Начальник отдела маркетинга и выставочной деятельности Гомельского отделения БелТПП Артур Сотников поблагодарил псковичей за традиционно теплый приём и пожелал участникам успешной работы и новых контрактов.

С белорусской стороны перед участниками форума выступили: РУПП «Гранит», ОАО «Гомельстройматериалы», УП «Минскметрострой», ООО «МЕМПЭКС», ООО «ТД Цементная компания», ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод», санаторий «Ружанский».

Своим многолетним практическим опытом по созданию и развитию промышленного туризма в рамках форума поделилась белорусская компания РУПП «Гранит». С 1973 года организованны системные экскурсии на предприятие. Разные целевые аудитории - малые группы заинтересованных людей, отдельные семьи и семейные группы, туристические группы из разных белорусских предприятий и других стран мира - регулярно посещают предприятие, знакомятся со спецификой технологией разработки открытых гранитных карьеров, с карьерной техникой (шагающий трехэтажный экскаватор, 130-тонный карьерный самосвал БЕЛАЗ, различные типы камнедробильных установок, производство всех разновидностей щебня и т. д.).

Руководитель компании «Псковлеспроект» Александра Гребенщикова продолжила данную тему и сказала, что благодарит ТПП Псковской области за активное вовлечение ее самой и ее компании в перспективную тематику промтуризма. Она прошла в 2025 году обучение в ТПП РФ по теме промышленного туризма, получила диплом специалиста в данной сфере и готова совместно с РУПП «Гранит» организовывать белорусско-российский маршрут.

Следует отметить, что в прошлом году ТПП Псковской области организовала целевое обучение по промышленному туризму, и в итоге 55 человек из числа руководителей псковских компаний не только получили профессиональное обучение, но и подготовили увлекательные экскурсии на своих предприятиях. Тема промышленного туризма активно освещается на страницах журнала «Бизнес Курс. Псков регион» и звучит в эфире региональных СМИ.

Продолжение форума запланировано 19 марта в городе Великие Луки в технопарке «Электрополис», где организационным партнером ТПП Псковской области являются коллеги из регионального отделения «Союза машиностроителей России».