Экономика

Герман Петрушко о ходе строительства завода «Титан-Полимер», экспертизах и слухах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 31 декабря. Гостем студии стал генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Гайд-парк» - территория, где мы совершенно открыто говорим на самые разные темы, в том числе, на остроактуальные. Вот как раз у нас такая тема будет. А в гостях у нас директор завода «Титан-Полимер», который у нас еще не построен, но уже породил достаточно большой хайп, Петрушко Герман Львович. Добрый день!

Герман Петрушко: Добрый вечер!

Константин Калиниченко: Герман Львович, поговорим мы сегодня о том, как же продвигается реализация проекта строительства завода «Титан-Полимер». И особый акцент сделаем на темах, которые активно обсуждают псковичи в социальных сетях и между собой на кухнях. То, что касается различных экспертных составляющих, экспертиз, экологии. Поскольку жили мы – не тужили, практически еще год назад, и экология – это было для нас практически иностранное слово, а теперь в преддверии Нового 2020 года каждый второй в Пскове, мне кажется, стал экологом-надомником.

Герман Львович, как сегодня в целом продвигается реализация проекта строительства завода? На какой стадии вы сейчас находитесь? Какие действия совершаются сегодня?

Герман Петрушко: Давайте я познакомлю вас с текущим статусом проекта и расскажу, где мы сейчас находимся.

Текущий статус проекта по строительству первой очереди производства БОПЭТ-пленок находится после получения разрешения на строительство первой очереди, подчеркиваю: первой очереди, начаты работы по расчистке территории земельного участка от древесных кустарников. Идет проектирование дорожной инфраструктуры, на сегодняшний день заключены договоры и по сетям электроснабжения, и по сетям связи, и по водоснабжению, и водоотведению, и газораспределению.

На стройплощадку завезены модульные конструкции для сооружения административного корпуса – это для проектного офиса. Выполнен выбор генподрядчика, приступили к производству работ по возведению фундамента производственного корпуса и привлечением субподрядных организаций из города Пскова, в частности – это СМУ-60. Заключены договоры на выполнение работ по организации электроснабжения площадки строительства силами МРСК «Северо-запад». Заключены договоры и выполняются работы по обустройству временных дорог. Вот текущий статус проекта.

Константин Калиниченко: Техническая подготовка?

Герман Петрушко: Мы подходим к моменту начала заливания фундамента.

Константин Калиниченко: Раз уж вы подходите к моменту возведения завода… Не очень корректно так говорить, но проще для понимания… Давайте обсудим экологическую составляющую. Вот очень много говорится сегодня про экспертизы, которые вы уже прошли, и те, которые возможно еще предстоит вам пройти. И тут, наверное, нужно дать некоторые пояснения. Герман Львович, давайте все-таки начнем с того, какие экспертизы сегодня пройдены?

Герман Петрушко: Давайте попробуем остановиться более подробно на этом вопросе. На сегодняшний день от Госэкспертизы Псковской области получено положительное экспертное заключение проектной документации на строительство завода БОПЭТ-пленок.

Константин Калиниченко: Это то, что у нас называется первой очередью?

Герман Петрушко: Которое является первым этапом строительства завода по производству БОПЭТ- и ПЭТ-гранул. Еще раз подчеркиваю, получено положительное экспертное заключение именно на первую очередь. Также получено положительное заключение на выполнение по инженерным изысканиям планировочных решений строительства. Пройдена экспертиза санитарно-защитной зоны предприятия в Центре гигиены и эпидемиологии Псковской области. Опять же речь о первой очереди, т.е. заводе по производству пленки. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора Псковской области. На основании санэпидзаключения получено решение об установлении санитарно-защитной зоны на строящийся объект по производству БОПЭТ-пленки. На основании всех этих документов получено разрешение уже на строительство первого этапа предприятия. Также получено экспертное заключение Общественной палаты Псковской области.

Константин Калиниченко: То есть, грубо говоря, паника в социальных сетях, когда люди в городе не вполне понимают, на что получены разрешения. Здесь надо подчеркнуть, что речь идет исключительно про первый этап. Но многие опасаются, что под экспертизу первого этапа сейчас по-тихому пытаются реализовать и второй…

Герман Петрушко: Это невозможно сделать. Вы поймите, мы работаем под жестким контролем, и это невозможно сделать. У нас нет и не может быть пока разрешения на строительство второго этапа. Пока это находится в процессе работы, в процессе проектирования.

Константин Калиниченко: И соответственно… стоит проговорить это… обходить эти запреты и ограничения, строить что-либо при отсутствии официальных соответствующих разрешений вы естественно не будете.

Герман Петрушко: Конечно. Да и потом, вы же сами понимаете, какой резонанс это может вызвать. Да и зачем? Мы всегда говорили о том, что «Титан-Полимер» работает в рамка закона. Мы не можем по-другому.

Константин Калиниченко: Герман Львович, вот еще одна из таких тем, которые достаточно активно обсуждаются в социальных сетях и в кулуарах – это непонимание людей, какая именно экспертиза: государственная или негосударственная? Тут, наверное, тоже нужно пояснить. Я, честно говоря, сам не готов был бы говорить, какая экспертиза лучше: государственная или негосударственная. Наверное, у каждой из них есть свои тонкости и основания для недоверия. Понятно, что звучавшие «центры эпидемиологии» и прочие Росприроднадзоры – это, понятно, государственные организации. Так государственная у вас экспертиза или негосударственная? Поясните как пятилетним нам всем.

Герман Петрушко: Прежде всего в градостроительном кодексе исключено понятие «государственная экспертиза». В соответствии с ФЗ-377 [Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” - прим. ред.] оно заменено на понятие «экспертиза». И определены формы проведения данной экспертизы. Это формы «государственная» и «негосударственная».

Константин Калиниченко: Сейчас вам скажут, что вы игру слов затеяли.

Герман Петрушко: Не надо. Есть закон - открываем и читаем. По своей значимости обе экспертизы равны. Форма выбирается заказчиком. Здесь есть моменты… Если экспертиза проводится на проект с государственным участием, там, где осваиваются государственные деньги, где первая категория опасности, в общем есть определенный набор условий, при котором проводится государственная экспертиза.

Константин Калиниченко: Например, строительство космодрома?

Герман Петрушко: Да, объекты первого класса опасности. Там есть перечень, с которым любой желающий может ознакомиться и посмотреть, что идет для государственной экспертизы. В том числе там есть требования экспертизы сметной стоимости проекта. Потому, что это важно для предприятий с государственным участием. В нашем случае, у нас 3-4 класс опасности по производству пленок. Для нас нет необходимости прохождения этой экспертизы, потому что она нам просто не нужна на данном этапе. Подчеркиваю: на данное этапе, когда речь идет о первом этапе проекта.

Константин Калиниченко: Попросту говоря, она будет лишена смысла?

Герман Петрушко: Да, это будут напрасно выброшенные деньги и время. По некоторым направлениям экспертиза идет 60 дней, потом еще исправления и т.д. В нашем случае экспертиза в таком виде не требуется, так как объект не опасный по любой классификации. Вот когда речь пойдет о второй очереди строительства, это безусловно то, что мы должны будем сделать в силу требований к такому объекту. Но чтобы мне быть голословным, я показываю документ «Государственная экспертиза Псковской области», но по форме «негосударственная». Это такая форма, что имеем, то имеем, мы заложники системы.

Константин Калиниченко: Почему в Псковской области? Мы тоже заложники всех этих дискуссий в социальных сетях. Многие полагают, что формат государственной экспертизы лучше негосударственной. И в то же время люди говорят, а почему «Экспертиза Псковской области»? А почему не Москва? Почему не министерство, не Минпромторг?

Герман Петрушко: Мы ведь строим завод в Псковской области. Мы наоборот отдали это на суд псковичам, чтобы исключить возможные домыслы и разговоры, как и где мы сделали этот проект, получили подтверждения… В любом случае мы бы здесь подтверждали проект. Поэтому мы делаем все, что возможно именно в Псковской области.

Константин Калиниченко: То, что от вас требует действующее законодательство? Я просто пытаюсь вас на чем-то поймать, Герман Львович…

Герман Петрушко: Конечно. Не забывайте, мы с Псковской областью подписали договор, «Экологический меморандум». Мы в своих действиях абсолютно открыты. И, как вы видите, я в этой студии с оригиналами разных разрешительных документов.

Константин Калиниченко: Думаю, эти документы рано или поздно будут публиковаться и будут открыты. Но мы пытаемся по мере сил прояснить ситуацию. Герман Львович, ряд скептиков считают, что представленные заключения экспертов, недостаточны и нелегитимны. Кто были те эксперты, которые готовили эти экспертные заключения? Это люди со стороны, с улицы?

Герман Петрушко: Это государственные органы, которые определены для проведения и подтверждения достаточности и комплексности экспертизы. У которых есть соответствующая аккредитация.

Константин Калиниченко: Еще один вопрос…Некоторые противники строительства завода пытались получить результаты экологической экспертизы для того, чтобы их внимательно изучить. Но эти результаты они не смогли получить в вашем информационном центре. Их отправили куда-то, там им предложили платно их получить, в третьем месте им сказали, что только заказчик может получить результаты. В общем какая-то путаница возникла, люди не смогли получить результаты на руки и изучить. Это дает им основание вас в чем-то подозревать.

Герман Петрушко: Тут нужно принять как аксиому: экологическая экспертиза проходит на втором этапе.

Константин Калиниченко: То есть они пытались получить то, чего пока нет.

Герман Петрушко: именно так. Но для того, чтобы на втором этапе нам построить завод, мы должны будем пройти все то же самое, что и на первом этапе: подтвердить санитар-защитную зону…

Константин Калиниченко: … которая немного увеличится…

Герман Петрушко: Ну конечно, она же будет соответствовать спроектированным объектам и определенному классу опасности. Проходят эту экспертизу в санэпиднадзоре. Данные документы ложатся в основу подготовки материалов государственной экологической экспертизы второго этапа строительства - завода ПЭТ-гранул. И вот тогда мы должны пройти соответствующие этапы и экспертизы. Именно тогда и должны проводиться общественные слушания.

Константин Калиниченко: Вы не отказываетесь от их проведения?

Герман Петрушко: Мы не можем отказаться, даже если бы и хотели. Это закон. На этом этапе проходят общественные слушания и на этот этап приходится экологическая экспертиза. На этап БОПЭТ-пленок этого не требуется.

Константин Калиниченко: Хорошо, с этим вроде бы понятно. Надеюсь, что теперь никто не запутается. Но у нас есть еще вопросы, касающиеся существующих санитарно-эпидемиологических заключений. Я так понимаю, что отчасти путаница возникла в том, что санитарно-эпидемиологические заключения, экологическая экспертиза, - для многих людей разницы в этом никакой…

Герман Петрушко: У меня вызывает неподдельное удивление такие эксперты, особенно экологические эксперты…

Константин Калиниченко: … наши местные?

Герман Петрушко: … люди, которые профессионально занимаются этими вопросами, они просто не могут не владеть этим вопросом. Это, извините, настольная книга.

Константин Калиниченко: Понятно. То есть кто-то, образно говоря, перепутал таблицу умножения. Ну мы тут для того, чтобы не убедить псковичей, что им обязательно нужен завод, а чтобы как-то разъяснить те вопросы, которые поставлены. Вот еще такой вопрос… Буквально процитирую сейчас одну из групп социальных сетей, вы, думаю, знаете какую… «Положительное заключение и разрешение на производство (синтез) гранул полиэтилентерефталата дали местные органы…». Есть такое?

Герман Петрушко: У нас его нет.

Константин Калиниченко: У вас его нет, то есть – это фейк-ньюс…

Герман Петрушко: Это абсолютный фейк. Я только что объяснял. Для строительства второго этапа завода мы должны получить поэтапно все разрешительные документы, получить экологическое заключение и только после этого мы будем получать какие-то разрешения на строительство. Другого пути нет.

Константин Калиниченко: То есть по большому счету пока просто выдают…

Герман Петрушко: …желаемое за действительное…

Константин Калиниченко: А, может, не желаемое…

Герман Петрушко: Может, сознательно вводит людей в заблуждение.

Константин Калиниченко: Вот еще одна претензия, даже не претензия, а перечень опасений, который тиражируется. Потенциальный выброс вредных веществ в атмосферу, в частности, в воду, в воздух. В том числе как следствие термической обработки материалов и сырья. Я вижу, что вы улыбаетесь. Наверное, я, с точки зрения химика-профессионала, чушь уже несу, но я не свою чушь несу, как у нас некоторые главы города говорили, а чужую чушь. Речь идет о том, что вы будете что-то там сжигать, материалы и сырье, как технологический процесс для получения конечного продукта. Ну, я не знаю, так это или нет, будут ли какие-то выбросы в воду и в воздух?

Герман Петрушко: Давайте еще раз… Если мы говорим о первом этапе, нам нечего сжигать и нам нечего выбрасывать. У нас нет технологических стоков, у нас нет печей, которые там будут что-то жечь, потому, что это первый этап, это производство пленок. Мы много раз показывали видео на общественных встречах, видеоматериалы о том, как этот завод работает, как он функционирует, какие требования к чистоте этого завода, какая там воздушная масса. Воздух этот очень близок к комнатному, которым мы с вами дышим, а это все-таки промышленное производство. Что мы там очищаем воздух, стоят системы специальные и так далее. Но там и нечего выбрасывать. То есть выбросы все определены на границе санитарно-защитной зоны. Проектный институт просчитал санитарно-защитную зону в 100 метров, и за 100 метров она не будет превышать естественного фона атмосферы. Что такое естественный фон атмосферы? Это то, что нас сейчас с вами окружает.

Константин Калиниченко: Мне кажется, что у нас не очень хороший естественный фон атмосферы, потому что буквально на минувшей неделе у нас в студии, на вашем месте как раз, сидел известный псковский эколог, профессор Псковского государственного университета Галина Артюнина, которую мы не могли не спросить, как эколога-профессионала о «Титан-Полимере». И честно говоря, ожидали, что она расскажет ужасы о том, как вы тут буквально накроете пластмассой Псковскую область. Я, конечно, вольно пересказываю ее ответы… Она огорчила нас тем, что к «Титан-Полимеру» вопросов особых нет… Проблема вся в том, что дышим мы выхлопами наших автомобилей. Это, в первую очередь, бензопирен, если я правильно называю продукт переработки, который является известным канцерогеном, и возможно он стал причиной того, что по онкологии Псковская область, мягко говоря, давно уже впереди планеты. И тут естественный атмосферный фон, о котором вы говорите, если вы его даже захотите ухудшить, вам еще придется потрудиться в этом направлении. Но конечно не хотелось бы.

Герман Львович, по поводу еще такой технической подробности хотелось бы спросить. Опять же на минувшей неделе был у нас в эфире директор Псковского Горводоканала Константин Болотин. И на вопрос о моглинском коллекторе он заявил, что, я процитирую, «он и так работает на пределе и в условиях роста числа инвесторов Моглино канализационный коллектор может работать только при условии, что предприятия расположенные в Моглино смогут предварительно подготавливать очищать промышленные стоки». То есть, вода, которая будет идти в коллектор, она будет предварительным образом как-то подготовлена на предприятиях Моглино? Речь там шла не о конкретно «Титан-Полимере», а о любом инвесторе. Как у вас с этим будет обстоять дело? Все-таки хотелось бы прояснить систему очистки технических стоков.

Герман Петрушко: Давайте поясню. У нас технические стоки возникают только на втором этапе строительства завода. Когда, надеюсь, что мы пройдем все проектные работы, которые связаны с этим. И тогда у нас возникает определенное количество технических стоков, которые… мы уже неоднократно говорили, что проектом предусмотрено с Управляющей компанией «Моглино» строительство очистных сооружений, которые направлены на очистку воды.

Константин Калиниченко: Это будет конкретно вашего предприятия очистные сооружения.

Герман Петрушко: Более того, мы сейчас уже предварительно ведем разговоры с предприятиями, которые делают такие системы. Это, кстати ваше псковское предприятие с очень хорошей репутацией и очень высокие профессионалы своего дела. Поэтому действительно на втором этапе… мы говорили о том, сколько у нас выходит стоков, это порядка 50 кубов… Это будет предварительно проходить очистку, постоянный контроль. Там есть свои требования к работе по данному виду объектов, имеется в виду по работе самих очистных. И после достижения требований, заложенных по данному виду воды, она будет уже передаваться на городской коллектор. Поэтому опасения здесь беспочвенны, потому что этим занимаются профессионалы не только в стадии проектирования, но и в части изготовления.

Более того, мы подписали экологическое соглашение, при котором надзорные организации Псковской области имеют право, уведомив нас за 2 часа, прийти и проверить.

Константин Калиниченко: Не думаю, что за 2 часа вы сможете этот завод под землю спрятать. Еще такой вопрос, касающийся безопасности. Вот в контексте того, что вы сказали о том, что вы псковских подрядчиков используете. У нас есть предприятие «СпецТрансКом», которое занимаясь переработкой мусора выпускает напольные покрытия совершенно нейтральные к любому внешнему воздействию, в том числе к щелочному, кислотному. Возможно можно и их как-то использовать в качестве поставщиков, уже когда будете строиться.

Герман Петрушко: Мы в своей работе руководствуемся решениями проектной организации. И все, что будет занесено в проект, то будет исполнено. У нас есть покрытия, к которым предъявляются определенные требования, наше российское законодательство в части эксплуатации и проектирования очень жесткое, гораздо жёстче, чем на западе. У нас терефталевая кислота…

Константин Калиниченко: Которой, кстати, пугают все противники, что вы разольете… она, правда, рассыпается – это порошок.

Герман Петрушко: Я могу показать вам паспорт безопасности, который выдан на терефталевую кислоту в Германии произведенную. И вот раздел идентификация опасности, классификация вещества или смеси. Данное вещество не относится к классу опасных согласно законодательства Европейского союза. Мы опираемся на данные как западных экспертов, так и отечественных. Терефталевая кислота не контактирует с водой, не растворяется в воде, это порошок. Он становится несколько опасен, когда работает центрифуга на сухом порошке. Но у нас такого процесса нет, поэтому в данном случае мы еще раз говорим, что проектные организации, которые проектируют данный завод совместно с лицензиаром - это, кстати, компании из Германии - предусматривают абсолютно все. И более того нормативы, которые предусмотрены законодательством РФ, по некоторым позициям мы его еще больше усилили по принципу «от греха подальше». В некоторых отношениях нас наши немецкие партнеры даже не понимают. Но мы хотим обезопасить, сделать дополнительные системы контроля.

Константин Калиниченко: Я вижу, что у вас лежит сертификат немецкой известной компании «Merck».

Герман Петрушко: Да, могу показать, вы сможете продемонстрировать его нашим слушателям.

Константин Калиниченко: Мы предоставим соответствующую информацию, поскольку есть у нас такое стереотипное мнение и доверие к немецким экспертам-химикам несколько больше, чем отечественным.

Герман Петрушко: Мы много раз говорили о том, что подобные заводы стоят в Европе, в Италии, в Германии, в Словении, в Альпах, в непосредственной близости с жилыми массивами.

Константин Калиниченко: Да, в Италии завод в черте города, в Клайпеде вообще на пляже… да он еще и больше вашего и там та же технология используется. Последний вопрос, поскольку время нашего эфира заканчивается. Герман Львович, Общероссийский народный фронт провел слушания в ноябре, встреча была, было много участников. И прозвучали там различные точки зрения… мы не будем обсуждать эту встречу, достаточно много было информации о ней. Рассматриваете ли вы возможность встречи с различными противниками строительства вашего предприятия в 2020 году.

Герман Петрушко: Мы говорили, что мы никогда не отказываемся от встречи с любыми общественными движениями, с любыми общественными организациями. Нам есть что сказать, есть что показать. Вопрос в том, чтобы мы были услышаны, а не просто организации занимались отрицанием отрицания. Это вопрос, который стоит на повестке. Центр по работе у нас никогда не закрывался - мы работаем на ул. Ленина, 17. Сейчас поток людей несколько выше стал, поскольку люди приходят устраиваться уже на работу, оставляют свои резюме и так далее. Мы открыты этому, люди приходят устраиваться, мы их устраиваем. Мы готовы встречаться с любым общественным движением.

Константин Калиниченко: Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Напомню, что у нас в гостях был директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Герман Львович, спасибо, что в своем нагруженном графике нашли время и для нас. Надеюсь, что не в последний раз мы встречаемся в этой студии. До свидания!