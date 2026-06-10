 
Экономика

Андрей Яцкин: Наши предложения позволят снизить нагрузку на бизнес

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Риск-ориентированный подход позволит снизить нагрузку на бизнес, тем самым будет выполнять поручение президента России Владимира Путина. Об этом во время пресс-подхода в Пскове сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Мы специально в Псковской области и на территории Северо-Западного федерального округа проводим наше региональное выездное заседание комиссии Совета Федерации по контролю и надзорной деятельности. Почему Совет Федерации? Потому что именно законодатели должны оценить, насколько необходимо вносить изменения. Сегодняшнее наше заседание подтвердило, что ряд таких предложений регионы уже поддержали, мы их будем сопровождать. Они направлены, в том числе, на углубление риск-ориентированного подхода, на работу с индикаторами риска в приложении "Мобильный инспектор". Все эти вопросы нам позволят снизить административную нагрузку на бизнес, сократить административные издержки. Вместе с Генеральной прокуратурой, которая согласует план проверок, мы проведем те мероприятия, которые позволят выполнять главное требование президента: прекратить запреты и дать работать бизнесу. Сегодняшнее заседание мы провели вместе с Михаилом Юрьевичем, губернатором Псковской области. Я считаю, что оно было полезным, итоговый протокол будет направлен во все регионы страны», - сказал Андрей Яцкин. 

Напомним, сегодня в Пскове состоялось расширенное заседание комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства РФ в сфере государственного и муниципального контроля. 

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