Экономика

В Великих Луках отмечен рост поступлений налогов и сборов

С информацией об основных налогоплательщиках и о поступлениях налогов в Великих Луках на общегородском совещании выступила исполняющая обязанности начальника межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Любовь Щербакова.

Она отметила, что за 2019 год поступления налогов и сборов с учетом страховых взносов составили 9750 млн. рублей, что больше, чем за 2018 год, когда этот показатель был равен 9102 млн. рублей.

В федеральный бюджет было перечислено 1791 млн. рублей, а в консолидированный бюджет области – 3785 млн. рублей, поступление страховых взносов составило 4174 млн. рублей.

Что касается декабря 2019 года, то в отчётном месяце от налогоплательщиков Великих Лук в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступило 977,4 млн. рублей. В бюджет города перечислено 106,3 млн. рублей.

Основными налогоплательщиками в бюджет города стали: ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ЗЭТО», АО «Опытный завод Микрон», Великолукский завод «Транснефтемаш», ООО «Кабельный завод «Алюр», ООО «Велмаш-С», АО «ВОМЗ», ООО «Силовые машины – завод Реостат».

В конце своего выступления исполняющая обязанности начальника межрайонной ИФНС № 2 представила информацию о собранных имущественных налогах физических лиц за 2018 год.

Так, налог на имущество составил 32,8 млн. рублей или 120 % к прошлому году, оплачено было 27,2 млн. рублей, соответственно, собираемость налога – 76,8 %; сумма транспортного налога – 103,7 млн. рублей или 105 % к прошлому году, оплачено – 100,2 млн. рублей, собираемость налога – 85,8 %; земельный налог составил 14 млн. рублей или 95 % к прошлому году, оплачено было 14,1 млн. рублей и собираемость, таким образом равна 88,2 %.