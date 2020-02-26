Экономика

У меня не было иллюзий по поводу того, в какой регион я еду работать - Михаил Ведерников

«У меня не было иллюзий по поводу того, в какой регион я еду работать», - так прокомментировал социально-экономическую ситуацию в Псковской области губернатор Михаил Ведерников.

«Псковская область десятилетиями была обделена вниманием федеральной власти. Еще с последних лет советской власти. Сейчас мы делаем все возможное и невозможное. Мы очень стараемся. На все сразу не хватит средства, но мы экономим каждую копейку при разыгрывании конкурсов и торгов, в частности, по дорогам», - сообщил он на пресс-конференции.

Михаила Ведерникова «радует инициатива, которую озвучил премьер Мишустин - если регионы сэкономили средства, им эти деньги обратно вернут». «Это тоже важно», - заметил губернатор.