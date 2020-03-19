Экономика

ТПП направила вице-премьеру Белоусову предложения для пакета мер правительства по поддержке МСП

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову около 40 предложений в пакет мер правительства по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях нестабильности в экономики, связанной с коронавирусом. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Торгово-промышленной палате Псковской области.

По словам Сергея Катырина, «ситуация, которая становится все более напряженной, вынуждает бизнес обратиться за помощью». «Из опроса, проведенного ТПП 16-17 марта, следует: каждое третье предприятие малого бизнеса сможет продержаться еще квартал в нынешних условиях почти полного отсутствия спроса. Половина из них утверждает, что вновь открыть свое дело в ближайшее время уже не сможет. По оценке экспертов, под угрозой закрытия сейчас находится порядка 3 млн субъектов малого и среднего бизнеса, потерять работу могут 8,6 млн человек», - сообщил президент ТПП.

В связи с этим первому вице-премьеру направлены предложения для правительства по поддержке малого и среднего бизнеса. Предлагаемые меры охватывают практически весь спектр деятельности малого и среднего бизнеса.

Среди предлагаемых мер: отсрочка по уплате налогов малому бизнесу во все уровни бюджетов на шесть месяцев, снижение НДС до 10%, запрет блокировки банковских счетов (за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов).

По словам Сергей Катырина, представляется разумным запретить взимание налогов на зарплату (страховые платежи) для субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших сферах: гостиничном бизнесе, туризме, выставочной деятельности - вплоть до полной стабилизации ситуации, предусмотреть на этот период оплату больничных листов в полном объеме за счет средств фонда социального страхования.

Кроме того, в числе предлагаемых мер отмена всех плановых и внеплановых проверок со стороны всех контрольно-надзорных органов за исключением проверок компаний, деятельность которых связана со здоровьем населения. В числе предложений также мораторий на рост всех тарифов естественных монополий.

Президент ТПП РФ считает, что предлагаемые меры экстраординарны и не самые недешевые, но при этом, отмечает он, ни в коем случае нельзя допустить разрушения так долго и медленно создававшейся в стране системы малого и среднего предпринимательства, иначе мы столкнемся с очень серьезным новым кризисом.

Добавим, часть мер, направленных правительству, уже приняты 19 марта.