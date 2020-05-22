Экономика

Михаил Ведерников - предпринимателям: Именно ваша работа является основой экономики страны

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оперштаба по сохранению устойчивого развития экономики региона обратился ко всем предпринимателям региона и поздравил их с Днем российского предпринимательства, который празднуется 26 мая.

«Хочу поздравить всех с Днем российского предпринимательства. Ведение бизнеса - это всегда непростая история, очень ответственная миссия. При этом, именно ваша работа является основой экономики страны», - заявил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что предприниматели несут серьезную социальную функцию, обеспечивают рабочими местами множество жителей региона. «Благополучие каждого пятого жителя региона зависит от вашей способности планировать стратегию развития бизнеса», - заявил он.

Губернатор поблагодарил предпринимателей области за труд и пожелал сил и терпения в этот непростой период.