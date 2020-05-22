Экономика

Герман Петрушко: Строительство «Титан-Полимера» - новый толчок для развития всего бизнеса Псковской области

Одна из задач строительства завода «Титан-Полимер» - это новый толчок для всего бизнеса Псковской области. Такое мнение сегодня, 29 мая, на пресс-брифинге ПЛН высказал генеральный директор «Псковского завода Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Титан-Полимер - это проект, который направлен на созидание. Мы заложим в Псковской области производство, которое даст начало развитию новых отраслей. Завод - это заработная плата, рабочие места, образование, создание научно-технического центра. Мы закладываем базу для будущего детей, образования и школьных программ», - рассказал Герман Петрушко.

Он рассказал, что сейчас строительство завода уже активно ведется, инвестор ничего не скрывает и регулярно делится информацией о статусе строительных работ. «Проект уже стартовал, остановить его будет глупостью. Многие регионы сегодня завидуют Псковской области - так как в регионе появляется очень важный объект, есть перспектива развития. Даже на этапе строительства проходит серьезная кооперация с бизнесом Псковской области, мы всегда отдаем предпочтение местным предприятиям. Мы работаем на благо», - заключил Герман Петрушко.