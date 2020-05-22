Экономика

Среднедушевые доходы населения Псковской области за год увеличились на 7,2%

Среднедушевые доходы населения Псковской области за год увеличились на 7,2%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, отчитываясь о деятельности администрации региона за 2019 год.

По его словам, итоги работы в сфере экономики отразились на среднедушевых доходах населения, которые составили 25,6 тыс. рублей, что на 7,2 % больше показателя 2018 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата также выросла на 8,3% и составила 29 200 рублей, а реальная заработная плата выросла на 3,6%.

«Тем не менее нам еще предстоит сократить 7-процентное отставание от среднероссийского показателя. Помочь этому могут новые инвестиционные проекты, измененная структура оплаты труда муниципальных служащих, а также решения для медицинских кадров», - заключил Михаил Ведерников.