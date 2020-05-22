Экономика

Поручения главы государства, предложения бизнес-омбудсмена и предпринимателей нашли отражение в новом пакете налоговых льгот

Для выполнения поручений президента РФ депутаты Псковского областного Собрания приняли закон, предусматривающий дополнительные меры поддержки бизнеса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного парламента, в положениях закона также отражены «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» предложения регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылёва и местных предпринимателей – собственников объектов недвижимого имущества в торговых центрах.

Налоговые льготы на 2020 год установлены для социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в соответствующий реестр, которые с 2017 года являются получателями президентских грантов, а также субсидий и грантов в рамках федеральных, областных и местных программ. Эти организации, наряду с исполнителями общественно полезных услуг и поставщиками социальных услуг, освобождаются от уплаты налога на имущество. Также для них устанавливаются пониженные ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 5 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 1 процента – если объектом налогообложения являются доходы.

От уплаты налога на имущество освобождаются социально ориентированные НКО, осуществляющие работу по ряду видов экономической деятельности, касающихся социальной сферы.

Расширяется охват субъектов малого и среднего предпринимательства, которые освобождаются от уплаты налога на имущество организаций по объектам недвижимости, налоговая база в отношении которых определяется, как кадастровая стоимость. Льгота распространяется не только на основные виды экономической деятельности, но и на дополнительные – полный перечень льготируемых видов экономической деятельности содержится в приложении 1 к закону «О налоговых льготах на 2020 года».

Отдельная мера поддержки предусмотрена для арендодателей. Льготы в виде уменьшения налоговой базы для расчёта налога на имущества на величину его кадастровой стоимости установлена для арендодателей, не включённых в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, при соблюдении ряда обязательных условий. Среди них снижение размера арендной платы не менее чем на 50 процентов, заключение договора аренды до 15 марта 2020 года, а дополнительного соглашения о пересмотре стоимости аренды после этой даты.

Кроме того, принятый закон уточняет виды экономической деятельности по торговле непродовольственными товарами для предоставления налоговых льгот.

Расчетная сумма потерь консолидированного бюджета области от пониженных ставок по налогу, уплачиваемому социально ориентированными некоммерческими организациями при применении упрощенной системы налогообложения, составит 600 тысяч рублей.

Потери областного бюджета от введения налоговых льгот собственникам объектов недвижимого имущества по налогу на имущество организаций оцениваются в 14,7 млн рублей.