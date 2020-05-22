Экономика

Администрация делает все возможное, чтобы бизнесмены оставались в Псковской области - Александр Козловский

В Псковской области за 2019 год было много сделано, с цифрами не поспоришь. Об этом сегодня, 3 июня, заявил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя выступление главы региона Михаила Ведерникова с отчетом о деятельности администрации Псковской области за прошедший год на сессии областного Собрания депутатов.

Александр Козловский напомнил, что, к примеру, рост промышленности по России в 2019 году составил 2,5%, тогда как по псковскому региону — 5%, в сельском хозяйстве также наблюдается прирост на 8,5%.

Таким образом, в Псковской области ряд показателей выше среднестатистических по России.

«Это большой вклад губернатора, в регионе создаются возможности для развития бизнеса. Моя позиция, как руководителя российского союза промышленников и предпринимателей, такова: региональная администрация делает все возможное, чтобы заинтересовать бизнесменов и предпринимателей оставаться в Псковской области», - прокомментировал Александр Козловский.