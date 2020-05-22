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Экономика

Противопожарные требования нарушили в плюсском интернате

05.06.2020 09:12|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Плюсского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил противопожарного режима в Плюсском психоневрологическом интернате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в ряде помещений уровень освещения не отвечал установленным нормам ввиду эксплуатации осветительных приборов, не соответствующих требованиям, либо по причине их отсутствия.

Кроме того, двери на путях эвакуации были заперты на ключ, ковровые покрытия не были прикреплены к полу, отсутствовали таблички с указанием направления движения эвакуируемых, прилегающая территория к учреждению оказалась не очищена от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, что создавало угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся на обеспечении в указанном учреждении.

В этой связи прокуратурой района внесла в адрес директора учреждения представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.

В настоящее время в учреждении установлены 30 дополнительных светодиодных потолочных светильников, таблички на путях эвакуации, обеспечено беспрепятственное открытие дверей эвакуационных выходов изнутри, устранены нарушения дефектов напольного покрытия, прилегающая территория очищена от мусора и сухой растительности.

Теги: #прокуратура псковской области #пожарная безопасность #социальная сфера #нарушения
Источник: Псковская Лента Новостей
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