Экономика

Более 8,5 тонн молока произвели сельхозпредприятия Псковского района

За 5 месяцев сельхозпредприятия Псковского района произвели 8639 тонн молока. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района, это на 204 тонны (2%) больше уровня прошлого года.

Надои молока увеличили все сельхозпредприятия района.

Продуктивность дойного стада составляет 2671 кг молока, что больше прошлогоднего уровня на 135 кг. Наивысшая продуктивность коров в ООО «ПсковАгроИнвест» – 3692 кг молока.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 236 голов. Всего в сельхозпредприятиях района имеется 8616 голов крупного рогатого скота, из них 3221 корова.

На перерабатывающие предприятия реализовано 8495 тонн молока в зачетном весе, что на 246 тонн больше аналогичного периода прошлого года. Все молоко реализовано высшим сортом. Средняя жирность молока составляет 3,74 %.

За 5 месяцев реализовано 486 тонн крупного рогатого скота в живом весе, 6049 тонн свинины и 10544 тонны мяса птицы.