Экономика

Стало известно, какая отрасль псковского малого бизнеса получила наибольшую прибыль в 1 квартале этого года

Псковстат опубликовал данные, касающиеся основных показателей деятельности малых предприятий (без микропредприятий) по видам экономической деятельности в I квартале 2020 года.

Общий оборот малых предприятий Псковской области составил 12713,7 млн рублей. Предсказуемо в лидерах по обороту предприятий оказалась розничная и оптовая торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - в общей сложности предприниматели заработали в этих сферах 6012,4 млн рублей. Здесь же занято и наибольшее количество работников - 4205 человек.

Наименее прибыльной на фоне других оказалась деятельность в области информации и связи (90,0 млн рублей) и предоставление иных видов услуг (80,2 млн рублей).