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Экономика

Правительство РФ вновь увеличило лимит по программе льготных кредитов под 2%

29.06.2020 21:23|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ еще раз увеличило лимит по программе кредитования под 2% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей при условии сохранения рабочих мест.

«В четверг было рассмотрено на заседании правительства распоряжение по увеличению лимитов этой программы, и лимиты сейчас составляют 468 млрд рублей», - сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на совещании по ситуации на рынке труда под председательством премьера Михаила Мишустина.

Изначально лимит по этой программе составлял 248 млрд рублей. В июне правительство увеличило его до 352 млрд рублей, передает «Интерфакс». «Уже одобрено банками кредитов на 289 млрд рублей, тем самым более 3 млн рабочих мест уже поддержано. Программа активно реализуется, и мы видим, что те цифры, те лимиты, которые установлены, будут востребованы предпринимателями», - сказал Решетников.

В рамках расширения программы увеличен также объем субсидии банкам на 3,3 млрд - до 15,75 млрд рублей, лимит поручительств ВЭБа - на 100 млрд рублей, сообщило Минэкономразвития.

Теги: #льготы #правительство #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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